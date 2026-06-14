Αστυνομικός βιρτουόζος της μπάλας - Επίδειξη ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων
Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα Σκωτία - Αϊτή
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Ξεσήκωσε τους οπαδούς της Σκωτίας, λίγο πριν από τη σέντρα στο πρώτο παιχνίδι της εναντίον της Αΐτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα αστυνομικός της Βοστόνης.
Μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Σκωτσέζοι περιμένοντας να μπουν στο γήπεδο, ο αστυνομικός πήρε την μπάλα και επέδειξε τις ποδοσφαιρικές δεξιότητές του, προκαλώντας τις επευφημίες του συγκεντρωμένου πλήθους.
Για την ιστορία, η Σκωτία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 36 χρόνια, νικώντας με 1-0 την Αϊτή.
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