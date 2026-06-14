Αστυνομικός βιρτουόζος της μπάλας - Επίδειξη ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων

Ξεσήκωσε τους οπαδούς της Σκωτίας, λίγο πριν από τη σέντρα στο πρώτο παιχνίδι της εναντίον της Αΐτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα αστυνομικός της Βοστόνης.

Μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Σκωτσέζοι περιμένοντας να μπουν στο γήπεδο, ο αστυνομικός πήρε την μπάλα και επέδειξε τις ποδοσφαιρικές δεξιότητές του, προκαλώντας τις επευφημίες του συγκεντρωμένου πλήθους.

Scotland fans cheered on a Boston police officer as he showed off his football skills ahead of Scotland's opening match against Haiti https://t.co/qNUJgGbexV pic.twitter.com/BhBRVPgHuY — Sky News (@SkyNews) June 13, 2026

Για την ιστορία, η Σκωτία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 36 χρόνια, νικώντας με 1-0 την Αϊτή.