Καιρός: «Ηλεκτρικός» ο Ιούνιος στην Ελλάδα -Πάνω από 220.000 κεραυνικές αναλαμπές σε μόλις 12 ημέρες

Snapshot Από 1 έως 12 Ιουνίου καταγράφηκαν περίπου .000 κεραυνικές αναλαμπές στην Ελλάδα και 667.000 στα Βαλκάνια συνολικά.

Η 12η Ιουνίου ήταν η πιο έντονη ημέρα στην Ελλάδα με 49.604 κεραυνικές αναλαμπές, ενώ στα Βαλκάνια η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στις 11 Ιουνίου με 94.863 αναλαμπές.

Η κεραυνική δραστηριότητα κορυφωνόταν περίπου στις 16:00, επηρεαζόμενη από την ημερήσια θέρμανση και παρουσίασε τη μεγαλύτερη ωριαία ένταση στις 12 Ιουνίου μεταξύ 11:00 και 12:00 UTC.

Οι περισσότερες κεραυνικές αναλαμπές και οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την κεντρική χώρα, ενώ το νότιο Αιγαίο και η Κρήτη είχαν σαφώς λιγότερη δραστηριότητα.

Τα στοιχεία βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα που καταγράφουν όλες τις κεραυνικές αναλαμπές μέσα στα νέφη και προς το έδαφος και η ανάλυση αφορά μόνο τις πρώτες δώδεκα ημέρες του Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Σημαντική αύξηση της καταιγιδοφόρου δραστηριότητας καταγράφηκε στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια κατά το πρώτο δωδεκαήμερο του Ιουνίου, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν έναν ιδιαίτερα «ηλεκτρικό» μήνα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, ο οποίος αξιοποίησε δεδομένα από το Lightning Imager του δορυφόρου Meteosat Third Generation, από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου καταγράφηκαν περίπου 667.000 κεραυνικές αναλαμπές στα Βαλκάνια, εκ των οποίων σχεδόν 221.000 εντοπίστηκαν στον ελλαδικό χώρο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική αστάθεια δεν περιορίστηκε σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά επανεμφανίστηκε σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του μήνα.

Η πιο έντονη ημέρα για την Ελλάδα ήταν η 12η Ιουνίου, όταν καταγράφηκαν 49.604 κεραυνικές αναλαμπές. Ακολούθησαν η 9η Ιουνίου με 28.801 αναλαμπές, η 8η Ιουνίου με 24.682 και η 4η Ιουνίου με 24.230.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, η εικόνα στα Βαλκάνια δεν ταυτιζόταν πάντα με εκείνη της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 11η Ιουνίου, όταν στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή καταγράφηκαν 94.863 αναλαμπές, η μεγαλύτερη ημερήσια δραστηριότητα του εξεταζόμενου διαστήματος, χωρίς όμως αντίστοιχη ένταση στον ελληνικό χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ωριαία κατανομή των φαινομένων. Η κεραυνική δραστηριότητα αυξανόταν σημαντικά από τις προμεσημβρινές ώρες, κορυφωνόταν γύρω στις 16:00 ώρα Ελλάδας και στη συνέχεια υποχωρούσε σταδιακά, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ημερήσιας θέρμανσης στην ανάπτυξη απογευματινών καταιγίδων.

Η ισχυρότερη ωριαία δραστηριότητα σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου, μεταξύ 11:00 και 12:00 UTC, όταν καταγράφηκαν 6.973 αναλαμπές στον ελληνικό χώρο, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για το πλέον ηλεκτρικά ενεργό επεισόδιο της περιόδου.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις κεραυνικών αναλαμπών εντοπίστηκαν κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τμήματα της κεντρικής χώρας, ενώ σαφώς μικρότερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Παράλληλα, η ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων βροχόπτωσης από το σύστημα NASA GPM IMERG έδειξε ότι τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στη βόρεια Ελλάδα και στις γειτονικές βαλκανικές περιοχές. Το μέγιστο ύψος υετού έφτασε τα 185,4 χιλιοστά βόρεια των ελληνικών συνόρων, ενώ σημαντικές ποσότητες βροχής σημειώθηκαν επίσης στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

Ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι τα δεδομένα του Lightning Imager δεν αφορούν αποκλειστικά κεραυνούς που έφτασαν στο έδαφος, αλλά το σύνολο των κεραυνικών αναλαμπών που καταγράφηκαν μέσα στα νέφη, μεταξύ νεφών ή προς το έδαφος. Ωστόσο, αποτελούν έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο δείκτη για την ένταση, τη διάρκεια και την οργάνωση των καταιγίδων.

Όπως σημειώνει, η παρούσα ανάλυση είναι προκαταρκτική και αφορά μόνο τις πρώτες δώδεκα ημέρες του Ιουνίου. Με την ολοκλήρωση του μήνα θα υπάρξει πληρέστερη αποτίμηση της κεραυνικής δραστηριότητας και των βροχοπτώσεων, αξιοποιώντας τόσο τα δορυφορικά δεδομένα όσο και τις μετρήσεις των επίγειων μετεωρολογικών δικτύων.