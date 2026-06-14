Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του μετρό μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

Στιγμιότυπο από σταθμό του μετρό

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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου θα ισχύουν προσωρινές διακοπές λειτουργίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας λόγω τεχνικών εργασιών στη Γραμμή 3, τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκοπείο.
  • Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας.
  • Η κυκλοφορία των συρμών θα γίνεται τμηματικά με τροποποιήσεις στα δρομολόγια και πρόωρο τερματισμό κάποιων συρμών προς και από το Αεροδρόμιο.
  • Ο ΟΑΣΑ θα δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή μεταξύ Αμπελοκήπων και Χαλανδρίου για την εξυπηρέτηση των σταθμών που κλείνουν.
  • Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του Μετρό, με σύσταση στους επιβάτες να ενημερώνονται για τα νέα δρομολόγια.
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί τίθενται σε ισχύ από σήμερα και έως τις 18 Ιουνίου στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2, οι οποίες προχώρησαν ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι παρεμβάσεις μεταφέρονται στη Γραμμή 3, στο τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκοπείο.

Για το διάστημα των εργασιών, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν προσωρινά καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται τμηματικά, ενώ θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις τελευταίες αναχωρήσεις από βασικούς σταθμούς του δικτύου. Επιπλέον, αλλάζει και η λειτουργία των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο, με μερικούς συρμούς να τερματίζουν πρόωρα τη διαδρομή τους.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή που θα καλύπτει το τμήμα Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι, πραγματοποιώντας στάσεις σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς που επηρεάζονται από τις διακοπές λειτουργίας.

Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου, ενώ συνιστούν στους επιβάτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τα τροποποιημένα δρομολόγια.

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