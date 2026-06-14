Ευρωμπάσκετ 1987: Οι ήρωες, οι αριθμοί και η κληρονομιά ενός αθλητικού θαύματος

Στις 14 Ιουνίου 1987, η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση ομαδικού αθλήματος, νικώντας τη Σοβιετική Ένωση 103-101 στην παράταση του τελικού του Ευρωμπάσκετ

Μιχάλης Παπαδάκος

Ευρωμπάσκετ 1987: Οι ήρωες, οι αριθμοί και η κληρονομιά ενός αθλητικού θαύματος
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 14 Ιουνίου 1987, η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση ομαδικού αθλήματος, νικώντας τη Σοβιετική Ένωση 103
  • 101 στην παράταση του τελικού του Ευρωμπάσκετ.
  • Η νίκη αυτή μεταμόρφωσε το μπάσκετ σε εθνικό σπορ της Ελλάδας, προκαλώντας σημαντική αύξηση της δημοτικότητας και της συμμετοχής στο άθλημα.
  • Ο Νίκος Γκάλης ήταν ο MVP και πρώτος σκόρερ του τουρνουά με 296 πόντους σε 8 αγώνες, σημειώνοντας μέσο όρο 37 πόντους ανά αγώνα.
  • Σημαντικοί παίκτες της ομάδας ήταν οι Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας, Χριστοδούλου και Καμπούρης, με τον τελευταίο να ευστοχεί στις κρίσιμες βολές του τελικού.
  • Η επιτυχία του 1987 ενέπνευσε την ελληνική κοινωνία, αναδεικνύοντας την αυτοπεποίθηση των Ελλήνων απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως η Σοβιετική Ένωση και η Γιουγκοσλαβία.
Snapshot powered by AI

Υπάρχουν αθλητικές επιτυχίες που μνημονεύονται... εις τους αιώνας των αιώνων, υπάρχουν κι άλλες που αλλάζουν τον ρου της Ιστορίας μιας χώρας. Το Ευρωμπάσκετ του 1987 είναι μία από αυτές που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία.

Στις 14 Ιουνίου 1987, μπροστά σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, η Ελλάδα νίκησε τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση ομαδικού αθλήματος. Από εκείνο το βράδυ το μπάσκετ έπαψε να είναι ένα σχετικά δημοφιλές άθλημα και έγινε το εθνικό σπορ των Ελλήνων.

Η Ελλάδα από το επόμενο κιόλας πρωί γέμισε με μπασκέτες κι ο «βασιλιάς των σπορ», το ποδόσφαιρο, πέρασε εκείνη την περίοδο δε δεύτερη μοίρα. Ολοένα και περισσότεροι ασχολούνταν πλέον με το μπάσκετ, το οποίος τις επόμενες δεκαετίες θα γνώριζε μεγάλη άνθηση, κυρίως σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό όπου η «γαλανόλευκη» παρέμεινε στην ελίτ του πανευρωπαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ.

13131.jpg

Η πορεία προς τον θρίαμβο

Η Ελλάδα του Κώστα Πολίτη ξεκίνησε τη διοργάνωση με μεγάλες προσδοκίες αλλά όχι ως φαβορί.

Α' Φάση

Αγώνας Σκορ

Ελλάδα - Ρουμανία 109-77
Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 84-78
Ελλάδα - Ισπανία 89-106
Ελλάδα - Σοβιετική Ένωση 66-69
Ελλάδα - Γαλλία 82-69

Η ήττα από τους Σοβιετικούς έδειξε τη δυναμική της ομάδας αλλά και το μέγεθος της πρόκλησης που ακολουθούσε.

Προημιτελικός

Ελλάδα - Ιταλία 90-78

Ο Γκάλης ήταν ασταμάτητος και η Ελλάδα μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων.

Ημιτελικός

Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 81-77

Η ομάδα του Ντράζεν Πέτροβιτς, ο οποίος θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που είχε δει ποτέ η Ευρώπη κι έσβησε άδοξα σε τροχαίο, ήταν το ακλόνητο φαβορί. Όμως η Ελλάδα, δεν γινόταν να χάσει, καθώς η μοίρα είχε ήδη αποφασίσει τα μελλούμενα... Η Ελλάδα όμως άντεξε και πέρασε στον πρώτο μεγάλο τελικό της ιστορίας της.

17175.jpg

Τελικός

Ελλάδα - Σοβιετική Ένωση 103-101 (παρ.)

Η μεγαλύτερη βραδιά του ελληνικού αθλητισμού.

  • 40 πόντοι ο Γκάλης
  • 12 ο Φασούλας
  • 10 ο Γιαννάκης
  • 10 ο Καμπούρης
  • 10 ο Χριστοδούλου
  • 10 ο Ανδρίτσος

Με το σκορ στο 101-101, ο Αργύρης Καμπούρης ευστόχησε στις δύο πιο διάσημες βολές της ελληνικής αθλητικής ιστορίας. Η τελευταία επίθεση των Σοβιετικών δεν βρήκε στόχο και το ΣΕΦ μετατράπηκε σε ηφαίστειο.

Τα επινίκια

Με τη κόρνα της λήξης στήθηκε ολονύχτιο πανηγύρι σε κάθε σημείο της χώρας. Στα αποδυτήρια επικράτησε πανδαιμόνιο. Χαρακτηριστική εικόνα, η Μελίνα Μερκούρη στην αγκαλιά του Παναγιώτη Φασούλα.

Στους δρόμους το μποτιλιάρισμα ήταν τεράστιο, καθώς οι Έλληνες ξεχύθηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους. Η ομάδα έφτασε στο ξενοδοχείο της Γλυφάδας, ύστερα από τρεις ώρες. Μάλιστα, ο Νίκος Φιλίππου αναγκάστηκε να κατέβει από το πούλμαν και να ανέβει σε δίτροχο της Τροχαίας για να φτάσει πιο γρήγορα στη Γλυφάδα.

Εκεί περίμενε τον Κώστα Πολίτη και η μητέρα του, που ήταν άρρωστη και σηκώθηκε να πάει στο ξενοδοχείο για να φιλήσει τον γιο της. Εκεί την επομένη ο εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης έστειλε ένα πολύ συγκινητικό ποίημα-μήνυμα στον Κώστα Πολίτη και μαζί ανοιχτές επιταγές για να μοιραστούν στους παίκτες. Τα δώρα από παντού, οι προσκλήσεις για φιλοξενία σε διάφορα νησιά ήταν μία αυθόρμητη πράξη ευγνωμοσύνης.

eurobasket87-fasoulas-merkouri.jpg

Τα στατιστικά του τουρνουά

MVP και πρώτος σκόρερ

Ο Νίκος Γκάλης ήταν:

  • MVP της διοργάνωσης
  • Πρώτος σκόρερ
  • 296 πόντοι σε 8 αγώνες
  • 37,0 πόντοι ανά αγώνα

Επίδοση που παραμένει μία από τις κορυφαίες στην ιστορία των Ευρωμπάσκετ.

Το ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης

Νίκος Γκάλης
Παναγιώτης Γιαννάκης
Παναγιώτης Φασούλας
Φάνης Χριστοδούλου
Αργύρης Καμπούρης
Νίκος Φιλίππου
Νίκος Σταυρόπουλος
Μιχάλης Ρωμανίδης
Λιβέρης Ανδρίτσος
Μέμος Ιωάννου
Παναγιώτης Καρατζάς
Νίκος Λινάρδος

Προπονητής: Κώστας Πολίτης.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΡΟΜΑΝΙΔΗΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 87

Πού βρίσκονται σήμερα οι πρωταγωνιστές

Ο μοναδικός από την αποστολή του 1987 που έχει φύγει από τη ζωή είναι ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Πολίτης, ο οποίος πέθανε το 2018. Από τους πιο εμβληματικούς είναι οι:

Νίκος Γκάλης

Παραμένει η πιο εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ. Δεν εργάζεται σε ομάδα ή στην ομοσπονδία. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και αποτελεί πρεσβευτή του αθλήματος.

Παναγιώτης Γιαννάκης

Ακολούθησε μεγάλη προπονητική καριέρα. Οδήγησε την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ του 2005 ως προπονητής και έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε το τρόπαιο ως παίκτης και ως προπονητής. Πέρα από την επίσημη αγαπημένη, εργάστηκε ως προπονητής σε Πανιώνιο, Μαρούσι, Ολυμπιακό, Λιμόζ και Κίνα. Εδώ και πολλά χρόνια είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητής Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ).

Παναγιώτης Φασούλας

Η «αράχνη» διετέλεσε μεταξύ άλλων δήμαρχος Πειραιά, υπήρξε βουλευτής και αργότερα ασχολήθηκε ενεργά με τα διοικητικά του μπάσκετ, διεκδικώντας και την προεδρία της ΕΟΚ, όπου παρέμεινε τα επόμενα χρόνια σε ρόλο συμβούλου.

Φάνης Χριστοδούλου

Ο «μπέμπης» του ελληνικού μπάσκετ, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, το 1987 ήταν 22 ετών κι ένας εκ των τεσσάρων πυλώνων της Εθνικής, μαζί με τους Γκάλη, Γιαννάκη και Φασούλα. Άφησε την πρωτεύουσα κι έφυγε στην Πάρο, όπου διατηρούσε πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Νίκος Σταυρόπουλος

Μετά το τέλος της καριέρας του ασχολήθηκε για πολλά χρόνια κι επί χρόνια διετέλεσε τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Διατηρεί μπασκετικό camp ενώ είναι κι Επίκουρος Καθηγητής στα ΤΕΦΑΑ.

Νίκος Φιλίππου

Ασχολήθηκε με προπονητική και διοικητικά πόστα σε συλλόγους και αναπτυξιακά προγράμματα. Σήμερα είναι συνταξιούχος αστυνομικός και παράλληλα επιχειρηματίας.

Αργύρης Καμπούρης

Μετά το τέλος της καριέρας του έγινε προπονητής και σήμερα εξακολουθεί να ασχολείται ενεργά με το μπάσκετ, καθώς εδώ και πολλά χρόνια είναι τεχνικός σύμβουλος στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού.

ΓΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 87

Οι αριθμοί που σημάδεψαν το 1987

103-101

Το πιο διάσημο σκορ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

40

Οι πόντοι του Γκάλη στον τελικό.

37,0

Μέσος όρος πόντων του Γκάλη στο τουρνουά.

17.000

Οι θεατές που μετέτρεψαν το ΣΕΦ σε «καζάνι» στον τελικό.

Το "The Final Countdown" και η ελληνική έκρηξη αλά Europe

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με το βράδυ της 14ης Ιουνίου 1987, αυτό είναι το The Final Countdown. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1986, έναν χρόνο πριν από τον ελληνικό θρίαμβο, και έγινε το απόλυτο soundtrack των πανηγυρισμών. Στην Ελλάδα ο δίσκος έγινε χρυσός και πούλησε περισσότερα από 50.000 αντίτυπα.

Αν κάτι έμεινε λοιπόν από εκείνον τον αθλητικό άθλο, που πέρασε κι ως νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία, αλλάζοντας τις φιλοδοξίες μιας ολόκληρης χώρας, ήταν η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Για πρώτη φορά οι Έλληνες είδαν ότι μπορούσαν να κοιτάξουν στα μάτια υπερδυνάμεις όπως η Σοβιετική Ένωση και η Γιουγκοσλαβία και να τις νικήσουν. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος του έπους του '87. Και γι αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα αποτελεί σημείο αναφοράς και θα συγκινεί σαν να συνέβη... χθες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΚΟΣΜΟΣ

Σανάε Τακαΐτσι: Ανησυχία για την υγεία της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Δυσκολεύεται να σταθεί όρθια

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Με... VAR, gov.gr, πολεοδομίες και μετανάστευση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Στο νοσοκομείο Αιγύπτιος μετά από απόπειρα ληστείας - Φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί κομάντος αναχαίτισαν τάνκερ του «σκιώδους ρωσικού στόλου» στη Μάγχη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς αναδιαμορφώνεται ο χάρτης των ροών πετρελαίου και του «μαύρου χρυσού»

09:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Η Νέα Υόρκη στους δρόμους για το πρωτάθλημα των Νικς, μετά από 53 χρόνια!

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανωμαλία στον Ατλαντικό

09:34ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Μυστικοί χάρτες της Χεζμπολάχ βρέθηκαν σε σήραγγα - Το υπόγειο δίκτυο χρηματοδότησε το Ιράν

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα: «Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας»

09:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυστραλία – Τουρκία 2-0: Τα «Καγκουρό» έκαναν την έκπληξη!

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mansory έντυσε με χρυσό τη Mercedes-AMG G 63 και της έδωσε 720 ίππους

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταίες ημέρες για έκπτωση έως 3% - Τι ισχύει για προθεσμίες

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone «κλέβει» τη στιγμή σε ουκρανικό γάμο - Εκρήγνυται πάνω από τη νύφη και τον γαμπρό 

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η κίνηση των αυτοκινήτων ζεσταίνει τις σύγχρονες πόλεις

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς τσακώθηκε live με τον streamer IShowSpeed - Βίντεο

08:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 1987: Οι ήρωες, οι αριθμοί και η κληρονομιά ενός αθλητικού θαύματος

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός βιρτουόζος της μπάλας - Επίδειξη ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030 - Ποιες κατηγορίες δεν θα επηρεαστούν

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Tο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε «Super»

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου: Ο ήρωας του 1821 που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του

09:34ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Μυστικοί χάρτες της Χεζμπολάχ βρέθηκαν σε σήραγγα - Το υπόγειο δίκτυο χρηματοδότησε το Ιράν

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone «κλέβει» τη στιγμή σε ουκρανικό γάμο - Εκρήγνυται πάνω από τη νύφη και τον γαμπρό 

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Με... VAR, gov.gr, πολεοδομίες και μετανάστευση

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα: «Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας»

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

09:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυστραλία – Τουρκία 2-0: Τα «Καγκουρό» έκαναν την έκπληξη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ