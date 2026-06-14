Η κίνηση των αυτοκινήτων ζεσταίνει τις σύγχρονες πόλεις
Για πρώτη φορά, στη διαδικασία υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η θερμότητα που παράγεται από κινητήρες, εξατμίσεις, φρένα και γενικότερα από την καθημερινή λειτουργία των οχημάτων
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Η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν επιβαρύνει μόνο την ποιότητα ζωής και τον χρόνο μετακίνησης. Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, τα αυτοκίνητα συμβάλλουν άμεσα και στην αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στις πόλεις, ενισχύοντας το ήδη έντονο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο προσομοίωσης που ενσωματώθηκε στο Community Earth System Model (CESM), ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μελέτης του κλίματος.
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