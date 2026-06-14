Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα

Μετά την πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες ο καιρός θα ζεστάνει και πάλι την νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Για τη Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια, την Τρίτη το μεσημέρι στα ορεινά της Βόρειας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα υπάρξει ένα πέρασμα με μπόρες.

Την Τετάρτη προς το μεσημέρι και το απόγευμα διακρίνεται μια αστάθεια. Ο άνεμος θα ενισχυθεί πάντως, ο βοριάς, και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως την Πέμπτη. Ενίσχυση των βορίων ανέμων αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδος.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου στις 21 με 22 του μηνός δεν υπάρχει κάτι το σημαντικό και στις 23 με 24 το ίδιο.

«Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας», είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά.

Ο καιρός σήμερα Κυριακή

Για σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26 βαθμούς), 16 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 18 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 28 βαθμούς στην Κρήτη, 19 έως 29 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 22 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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