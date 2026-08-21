Περού: Τρεις ελαφρά τραυματίες από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Αποκολλήθηκαν βράχοι, ζημιές σε 22 σπίτια

Snapshot Σεισμός 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού με επίκεντρο στην επαρχία Παρινακότσας, νομό Αγιακούτσο, σε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και καταγράφηκαν ζημιές σε 22 σπίτια, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα.

Αποκολλήθηκαν βράχοι κοντά στην πόλη Κορακόρα, πλησιέστερη στο επίκεντρο του σεισμού.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι νομοί Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα, Απουρίμακ και η πρωτεύουσα Λίμα.

Το Περού βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό ενεργών ηφαιστείων. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα), ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για νεκρούς.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος καταγράφτηκε στις 13:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), σε εστιακό βάθος 99 χιλιομέτρων κατά το USGS, εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, στον νομό Αγιακούτσο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός ήταν 7,2 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος ήταν 108 χιλιόμετρα. Κατέγραψε τουλάχιστον μια μετασεισμική δόνηση, 4,2 βαθμών, στις 16:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από περουβιανά μέσα ενημέρωσης εικονίζει βράχους που αποκολλήθηκαν από λόφους γύρω από την Κορακόρα, πόλη περίπου 10.000 κατοίκων, την πλησιέστερη στο επίκεντρο, στον νομό Αγιακούτσο.

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφριά τραυματίες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αποτίμησης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. «Ο πληθυσμός αντέδρασε, βγήκε έξω, προστατεύτηκε» και «ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ζημιές που θα πλήξουν τον κόσμο», είπε ο δήμαρχος Γιόνι Οδόν σε περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός από λίγο ως πολύ σε διάφορους νομούς, σημείωσε το ινστιτούτο πολιτικής προστασίας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγινε αισθητός στους νομούς Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα και Απουρίμακ, όπως και στην πρωτεύουσα Λίμα.

Τι είναι το Δαχτυλίδι της Φωτιάς

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τεκτονική πλάκα που βρίσκεται μεταξύ Ασίας και Αμερικής στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Πολύ ισχυρές δονήσεις, κοντά και άνω στα 7 Ρίχτερ, έπληξαν τις Φιλιππίνες και τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο, την Ιαπωνία τον Ιούλιο, την Ινδονησία, την Κολομβία και το Περού τον Αύγουστο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους καθώς και εκτεταμένες καταστροφές.

Όλες αυτές οι χώρες βρίσκονται πάνω από το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», το οποίο περιλαμβάνει 452 ηφαίστεια και περιέχει πάνω από το 75% των ενεργών και ανενεργών ηφαιστείων του κόσμου. Περίπου το 90% των σεισμών του κόσμου και το 81% των μεγαλύτερων σεισμών του κόσμου συμβαίνουν κατά μήκος αυτής της τεκτονικής πλάκας.

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