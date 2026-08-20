Ινδονησία: Νέος ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ
Το Σάββατο σημειώθηκε σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή
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- Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Ινδονησία.
- Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 32 χιλιόμετρα από το Ρουτένγκ, στη νήσο Φλόρες.
- Η περιοχή είχε πρόσφατα πληγεί από σεισμό 7,4 Ρίχτερ το Σάββατο.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.
Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ινδονησία νωρίς το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 32 χιλιόμετρα από το Ρουτένγκ, στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Φλόρες, που επλήγη πρόσφατα από σεισμό 7,4 Ρίχτερ.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.
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