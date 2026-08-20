Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη; Διαρκείς μικροδονήσεις προκαλούν ανησυχία

Snapshot Στη Θάλασσα του Μαρμαρά καταγράφηκαν σχεδόν 50 μικροσεισμοί, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,2 Ρίχτερ, προκαλώντας ανησυχία για έναν πιθανό μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.

Ο καθηγητής Δρ. Σενέρ Ουσιούμεζσόι τόνισε ότι το κύριο ρήγμα των Νήσων είναι παλιό και αδρανές, και οι μικροσεισμοί προέρχονται από δευτερογενή ρήγματα που δεν μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο σεισμό.

Ο γεωλόγος Δρ. Okan Tuysuz δήλωσε ότι μόνο η εμφάνιση ενός μεγάλου σεισμού μπορεί να επιβεβαιώσει αν οι μικροσεισμοί ήταν προσεισμοί, ενώ η σεισμική δραστηριότητα υποδηλώνει την ενεργότητα του ρήγματος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ovgun Ahmet Ercan, ο αναμενόμενος μεγάλος σεισμός στην περιοχή προβλέπεται γύρω στο 2045, με πιθανή καθυστέρηση έως το 2150, και δεν αναμένεται τσουνάμι πάνω από 2,5 μέτρα.

Ο Δρ. Οσμάν Μπεκτάς εξήγησε ότι οι μικροσεισμοί μπορεί να σχετίζονται με αργό ερπυσμό και απελευθέρωση ενέργειας σε βαθύτερα τμήματα του ρήγματος, χωρίς να υπάρχει λόγος για πανικό προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Μια σειρά από χαμηλής έντασης σεισμούς καταγράφηκαν χθες (19 Αυγούστου 2026) στα ανοικτά των ακτών των νησιών στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε στα ανοικτά των ακτών των νησιών κοντά στην Κωνσταντινούπολη συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σχεδόν 50 μικρές δονήσεις καταγράφηκαν στην περιοχή και οι διαδοχικοί σεισμοί έθεσαν για άλλη μια φορά το ερώτημα εάν πρόκειται για προάγγελο ενός μεγάλου σεισμού στον Μαρμαρά. Οι ειδικοί έχουν προβεί σε σχετικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινοποίησε η AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας), μια σειρά από σεισμούς, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ, σημειώθηκαν στα ανοικτά των ακτών των νησιών τις τελευταίες ημέρες. Αυτοί οι σεισμοί στη Θάλασσα του Μαρμαρά έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για έναν πιθανό σεισμό «Μεγάλης Κωνσταντινούπολης». Οι ειδικοί που σχολιάζουν το θέμα έχουν επισημάνει κρίσιμα σημεία. Τονίζοντας ότι οι μικροσεισμοί από μόνοι τους δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως «προσεισμοί», οι ειδικοί εξέδωσαν κρίσιμες προειδοποιήσεις για τη δραστηριότητα των ρηγμάτων στη Θάλασσα του Μαρμαρά και τις πιθανές παραμέτρους του σεισμού.

Τι ανέφερε ο καθηγητής Δρ. Σενέρ Ουσιούμεζσόι

Ο καθηγητής Δρ. Σενέρ Ουσιούμεζσόι δήλωσε ότι όλη η προσοχή έχει στραφεί στο ρήγμα των Νήσων, τονίζοντας ότι η δημόσια αντίληψη ότι «έρχεται σεισμός στην Κωνσταντινούπολη» δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο όσον αφορά το κύριο ρήγμα, καθησυχάζοντας τον τοπικό πληθυσμό λέγοντας: «Το ρήγμα των Νήσων είναι ένα παλιό και αδρανές ρήγμα. Δεν θα συμβεί μεγάλος σεισμός από εδώ».

Ο ειδικός σχολίασε επίσης λεπτομερώς την προέλευση των δονήσεων, δηλώνοντας ότι αυτοί οι σεισμοί δεν συνέβησαν απευθείας στο ρήγμα των Νήσων, αλλά μάλλον σε δευτερογενείς και τριτογενείς γραμμές ρηγμάτων που τέμνουν αυτό το κύριο ρήγμα από νότο προς βορρά.Επιπλέον επεσήμανε ότι αυτά τα μικρά ρήγματα είναι πολύ αδύναμα για να δημιουργήσουν από μόνα τους καταστροφική πίεση και εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε στην περιοχή από τους σεισμούς της 17ης Αυγούστου και της 23ης Απριλίου.

Ο καθηγητής Δρ. Ουσιούμεζσόι, υπενθυμίζοντας ότι είχαν χαρτογραφήσει τα ρήγματα στην περιοχή πριν από χρόνια και ότι οι σημερινοί σεισμοί έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα ευρήματα με ακρίβεια, επεσήμανε ότι μικρά, ενεργοποιούμενα γεγονότα αυτού του είδους συμβαίνουν στο ρήγμα από το 1999. Δηλώνοντας ότι οι μικρο-δονήσεις αποτελούν μέρος μιας φυσιολογικής διαδικασίας, ο Ουσιούμεζσόι κατέληξε λέγοντας ότι αυτοί οι μικροί κλάδοι δεν έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν τάση και να παράγουν σεισμό μέτριου ή μεγάλου μεγέθους.

Η εξήγηση από τον γεωλόγο μηχανικό Δρ. Okan Tuysuz

«Το αν ένας σεισμός ή οι σεισμοί είναι προσεισμοί γίνεται σαφές όταν ακολουθεί ένας μεγάλος σεισμός. Οι μικροσεισμοί στο ρήγμα των Νήσων δεν έχουν καμία άλλη σημασία εκτός από το να υποδεικνύουν ότι αυτό το ρήγμα είναι ενεργό. Θα περιμένουμε και θα δούμε», είπε από την πλευρά του ο γεωλόγος μηχανικός Δρ. Okan Tuysuz.

«Ο αναμενόμενος σεισμός είναι το 2045»

Ένας άλλος γεωφυσικός μηχανικός ο καθηγητής Ovgun Ahmet Ercan εξήγησε: «Νοτιοδυτικά της Πριγκήπου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, σημειώνονται μικροί σεισμοί. Κάποιοι τους έχουν ερμηνεύσει ως προάγγελο ενός επικείμενου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό. Οι προβλέψεις για τους σεισμούς δεν βασίζονται αποκλειστικά στην τοποθεσία και τον αριθμό των μικρών σεισμών. Λαμβάνονται υπόψη περίπου 12 αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά της γης.

Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τους σεισμούς, θα υπάρξουν δύο σεισμοί στη βόρεια περιοχή του Μαρμαρά, με εστιακά βάθη 7 έως 10 χλμ.

Η οριζόντια συνιστώσα της ρήξης με τάση ανατολής-δύσης είναι 1,5 έως 2 μέτρα, με δεξιά πλευρική κίνηση ολίσθησης, και η κατακόρυφη συνιστώσα είναι περίπου 1 μέτρο, αυξανόμενη προς τα δυτικά. Δεν αναμένεται ύψος κύματος τσουνάμι που θα υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα. Ενώ η δυνατή ημερομηνία για τον σεισμό είναι το 2045 και η πιο πιθανή το 2075, υπάρχει επίσης πιθανότητα καθυστέρησης έως το 2150»

«Δεν χρειάζεται πανικός», λέει ο Δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύμφωνα με τον ο Δρ. Οσμάν Μπεκτάς: «Η συγκέντρωση μικροσεισμικής δραστηριότητας σε αυτό το βάθος αυξάνει την πιθανότητα αργού ερπυσμού και της σχετικής απελευθέρωσης ενέργειας στα βαθύτερα τμήματα του ρήγματος. Θα μπορούσε το ρήγμα των Νησιών να είναι κλειδωμένο πάνω από το έδαφος, αλλά να σέρνεται βαθιά με έντονους μικροσεισμούς (Bohnoff, 2013); Η ομοιότητα με τη συμπεριφορά ερπυσμού σε μεγάλο βάθος στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα θα πρέπει να διερευνηθεί ιδιαίτερα εδώ. Ο σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Μ στο ρήγμα των Νησιών το 1963 υποδηλώνει έντονα αυτή την πιθανότητα.Σήμερα (σ.σ. χθες) στις 4 μ.μ., το ρήγμα Adalar προκάλεσε έναν σεισμό μεγέθους 2,2 Ρίχτερ, ακολουθούμενο από έναν ακόμη σεισμό 2,6 Ρίχτερ στις 5 μ.μ.

Ο Bohnhoff, από τη γερμανική ερευνητική ομάδα, δήλωσε το 2013 ότι το ρήγμα Adalar παράγει αυτούς τους έντονους μικροσεισμούς σε βάθη 10 χλμ. ή περισσότερο. Το ρήγμα μπορεί να απελευθερώνει ενέργεια μέσω αυτών των έντονων μικροσεισμών. Δεν υπάρχει λόγος πανικού προς το παρόν. Το ρήγμα Adalar συνεχίζει να παράγει μικροσεισμούς σε βάθη 10-13 χλμ. Πιστεύω ότι αυτή η δραστηριότητα υποδηλώνει ότι το βαθύ ερπυστικό ρήγμα μπορεί να απελευθερώνει μέρος της σεισμικής του ενέργειας μέσω μικρών ρήξεων»

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