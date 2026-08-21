Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 15 νομοί μετά τον καταστροφικό σεισμό - Στους 319 οι νεκροί

Snapshot Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί της Κολομβίας μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου με 319 νεκρούς.

Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 260 παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με 31.461 σπίτια να καταστρέφονται και 163.492 να υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές επικεντρώνονται σε έρευνες για αγνοούμενους, φροντίδα τραυματιών και αποκατάσταση υποδομών. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί της Κολομβίας μετά τον καταστροφικό σεισμό στις 10 Αυγούστου, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 319 νεκρούς.

Σύμφωνα με το νεώτερο απολογισμό, περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 260 παραμένουν αγνοούμενοι.

«Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από μόλις δυο εβδομάδες.

Tο κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου, μεγέθους 7,4 βαθμών, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας. Το ισχυρότερο πλήγμα υπέστησαν οι νομοί Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Ο σεισμός ισοπέδωσε 361 κτίρια, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 163,492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την UNGRD.

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