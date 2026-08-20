Νέα τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από κατάρρευση σε παράνομο χρυσωρυχείο

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο εσωτερικό παράνομου χρυσωρυχείου στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο δίκτυο Radio Caracol ο αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης του διαμερίσματος Ναρίνιο, Φρέντι Γκάμες, ένα ανάχωμα υποχώρησε ξαφνικά και καταπλάκωσε τους εργάτες.

Όπως ανέφερε πηγή της περιφερειακής διοίκησης στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), της κατάρρευσης προηγήθηκε έκρηξη στις στοές, η οποία προκάλεσε άμεση μετακίνηση των πετρωμάτων. Στις περισσότερες εκμεταλλεύσεις της χώρας, τέτοιου είδους περιστατικά οφείλονται στη συσσώρευση εύφλεκτων αερίων σε χώρους που στερούνται επαρκούς εξαερισμού.

Εμπόδια στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων εξελίσσονται με σοβαρές δυσκολίες. Η έντονη αστάθεια του εδάφους και η απόκρημνη πλαγιά όπου λειτουργούσε το ορυχείο καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση βαρέων εκσκαφέων, καθώς υπάρχει διαρκής φόβος για νέες κατολισθήσεις.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κολομβία, ιδιαίτερα στα παράνομα ορυχεία, όπου η εξόρυξη γίνεται χωρίς κανέναν κρατικό έλεγχο και με πλήρη απουσία βασικών μέτρων προστασίας για τους εργαζομένους.

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