Tο νέο μάθημα που θα διδάσκεται σε Γυμνάσια και Λύκεια

Snapshot Από το σχολικό έτος 2026-2027 εισάγεται επίσημα το μάθημα της Ηθικής στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια για μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά.

Η διδασκαλία της Ηθικής προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων και των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά.

Δημιουργείται ξεχωριστό τμήμα Ηθικής μόνο αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10 μαθητές απαλλαγμένοι από τα Θρησκευτικά ανά τάξη.

Σε περιπτώσεις με λιγότερους από 10 απαλλασσόμενους, η διδασκαλία της Ηθικής γίνεται σε διαφορετική αίθουσα μέσα στο ίδιο τμήμα.

Εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις όταν η απαλλαγή γίνεται μετά την πέμπτη ημέρα ή δεν επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. Snapshot powered by AI

Από το σχολικό έτος 2026-2027, εισάγεται επίσημα το μάθημα της Ηθικής στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της χώρας, δίνοντας νέο περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές που απελευθερώνονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η θεσμοθέτηση αυτή αφορά αποκλειστικά όσους έχουν επιλέξει να μην παρακολουθούν Θρησκευτικά, με βασική προϋπόθεση τη συγκέντρωση τουλάχιστον 10 μαθητών ανά τάξη που έχουν απαλλαγεί από το συγκεκριμένο μάθημα.

Οργάνωση της διδασκαλίας της Ηθικής στην τάξη

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε τάξη. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα μόνο τμήμα, οι μαθητές που παρακολουθούν Θρησκευτικά θα παραμένουν στην ίδια αίθουσα, ενώ οι απαλλαγμένοι θα μεταφέρονται σε ξεχωριστή αίθουσα για να παρακολουθήσουν το μάθημα της Ηθικής. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η απώλεια διδακτικής ώρας για τα παιδιά που έχουν απαλλαγεί.

Σε τάξεις με δύο ή περισσότερα τμήματα, η οργάνωση διαφοροποιείται. Εάν ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά επαρκεί για τη δημιουργία ξεχωριστού τμήματος Ηθικής με μέγεθος αντίστοιχο των άλλων τμημάτων, τότε σχηματίζεται αυτό το τμήμα.

Οι υπόλοιποι μαθητές ανακατανέμονται με αλφαβητική σειρά στα υπάρχοντα τμήματα χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός τους.

Αν δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός, οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί συγκεντρώνονται στο τμήμα με τους περισσότερους απαλλασσόμενους, όπου διδάσκονται χωριστά την Ηθική σε διαφορετική αίθουσα.

Κριτήρια και ειδικές περιπτώσεις

Κεντρικό στοιχείο της νέας ρύθμισης αποτελεί ο αριθμός των 10 μαθητών ανά τάξη που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά.

Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο αριθμός ή αν η απαλλαγή γίνει μετά την πέμπτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εισαγωγή του μαθήματος της Ηθικής σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές στους μαθητές και προωθώντας την ηθική παιδεία σε συνάρτηση με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις.

Η προσαρμογή της οργάνωσης στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας αναμένεται να διευκολύνει την υλοποίηση της νέας αυτής εκπαιδευτικής πολιτικής.