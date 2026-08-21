Τα «χρόνια πολλά» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαντόνα - «Να ξαναέρθεις του χρόνου»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε διαδικτυακά «χρόνια πολλά» στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της.

Αναδημοσίευσε βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της τραγουδίστριας στην Ελλάδα.

Στο μήνυμά του εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε καλά στη χώρα μας και την κάλεσε να επιστρέψει του χρόνου.

Η ανάρτηση έγινε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram. Snapshot powered by AI

«Χρόνια πολλά» στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της ευχήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας.

Σε story που ανάρτησε ο πρωθυπουργός κοινοποίησε το βίντεο-ανασκόπηση που είχε δημοσιεύσει η ίδια η τραγουδίστρια από τις στιγμές χαλάρωσης, τις εξορμήσεις με σκάφος και τις γιορτές που διοργάνωσε στην Ελλάδα.

Το βίντεο συνόδευε το εξής μήνυμα στα αγγλικά: «Happy birthday @madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!» («Χρόνια πολλά Μαντόνα! Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου!»).

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