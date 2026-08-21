Τα «χρόνια πολλά» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαντόνα - «Να ξαναέρθεις του χρόνου»
«Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα», έγραψε ο πρωθυπουργός
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- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε διαδικτυακά «χρόνια πολλά» στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της.
- Αναδημοσίευσε βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της τραγουδίστριας στην Ελλάδα.
- Στο μήνυμά του εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε καλά στη χώρα μας και την κάλεσε να επιστρέψει του χρόνου.
- Η ανάρτηση έγινε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram.
«Χρόνια πολλά» στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της ευχήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας.
Σε story που ανάρτησε ο πρωθυπουργός κοινοποίησε το βίντεο-ανασκόπηση που είχε δημοσιεύσει η ίδια η τραγουδίστρια από τις στιγμές χαλάρωσης, τις εξορμήσεις με σκάφος και τις γιορτές που διοργάνωσε στην Ελλάδα.
Το βίντεο συνόδευε το εξής μήνυμα στα αγγλικά: «Happy birthday @madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!» («Χρόνια πολλά Μαντόνα! Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου!»).
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