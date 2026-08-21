Μπαλί: Στη φυλακή για ένα χρόνο Ελβετός τουρίστας - Καταδίκη για προσβολή της ιερής Μέρας της Σιωπής

Snapshot Ένας 26χρονος Ελβετός τουρίστας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους για προσβολή της ιερής Ημέρας της Σιωπής στο Μπαλί.

Ο τουρίστας τράβηξε και ανήρτησε βίντεο όπου παραβιάζει τους περιορισμούς της Ημέρας της Σιωπής, προκαλώντας δημόσια οργή.

Η Νιέπι είναι μια ετήσια θρησκευτική γιορτή κατά την οποία το Μπαλί μένει σε απόλυτη σιωπή με αυστηρούς περιορισμούς για όλους, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν κατανοούσε τους περιορισμούς και ζήτησε συγγνώμη από τον λαό του Μπαλί.

Οι αρχές του Μπαλί εντείνουν τον έλεγχο και τη λήψη αυστηρών μέτρων κατά των τουριστών για την προστασία των θρησκευτικών και κοινωνικών κανόνων. Snapshot powered by AI

Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ένας 26χρονος Ελβετός τουρίστας που κρίθηκε ένοχος για προσβολή της ιερής Ημέρας της Σιωπής στο Μπαλί της Ινδονησίας.

Ο 26χρονος Λουλιάν Αντρίν Ζγκράγκεν τράβηκε ένα βίντεο κατά τη διάρκεια των διακοπών του και το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον έδειχνε να περπατάει σε μία άδεια παραλία την Ημέρα της Σιωπής η οποία είναι ιερή για τους ινδουιστές.

Το σχόλιο του στο βίντεο, το οποίο έχει πλέον κατέβει, ήταν ότι αυτό που έβλεπε ήταν «τρελό». Τελικά το βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους του Μπαλί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο 26χρονος συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο.

Τι είναι η Ημέρα της Σιωπής

Η Νιέπι, γνωστή και ως «Ημέρα της Σιωπής», είναι μια ετήσια θρησκευτική γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας το Μπαλί βυθίζεται στη σιωπή, καθώς οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους και αποφεύγουν να κάνουν δυνατούς θορύβους. Οι περιορισμοί ισχύουν για όλους τους κατοίκους του νησιού, ανεξαρτήτως θρησκείας, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.

Κατά τη διάρκεια της Νιέπι, το αεροδρόμιο του νησιού κλείνει και διακόπτεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις περιορίζονται και αποθαρρύνεται ακόμη και η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Οι κάτοικοι συνήθως εφοδιάζονται με τρόφιμα πριν από την ημέρα ώστε να μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της γιορτής.

Η γιορτή φέτος έπεσε στις 19 Μαρτίου και ο Ζγκράγκεν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να παραβιάζει την απαγόρευση εξόδου, σε μια ανάρτηση στο Instagram και να βρίζει, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.«Η πράξη του κατηγορουμένου προσέβαλε τον λαό του Μπαλί, πλήγωσε την πίστη του και προκάλεσε δημόσια οργή», δήλωσε ο δικαστής, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Ζγκράγκεν ανέφερε κατά τη διάρκεια της δίκης του ότι δεν είχε κατανοήσει την έκταση των περιορισμών της γιορτής και ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τον λαό του Μπαλί. «Λυπάμαι βαθιά για ό,τι έκανα, ζητώ συγγνώμη από τον λαό του Μπαλί», είπε ο 26χρονος.

Στο παρελθόν, τουρίστες έχουν συλληφθεί ή απελαθεί για παραβίαση των περιορισμών της Νιέπι. Στο Μπαλί ο αριθμός των τουριστών έχει αυξηθεί και πάλι μετά την πανδημική ύφεση. Πέρυσι υποδέχτηκε αριθμό ρεκόρ με 7 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες.

Ωστόσο, παράλληλα με την αύξηση του τουρισμού, παρατηρούνται περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που έχουν ενοχλήσει τους ντόπιους και τις αρχές του Μπαλί. Αλλοδαποί έχουν τιμωρηθεί για προσβλητικές πράξεις σε θρησκευτικούς χώρους, για τη δημιουργία κλειστών τουριστικών κοινοτήτων και για την παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τον έλεγχο των τουριστών στο νησί και να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των αλλοδαπών.