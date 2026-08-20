«Χρυσή» αποζημίωση στις εφήβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ

Τόσοι πολλοί άνθρωποι έκαναν εμετό εκείνη τη στιγμή, κατέθεσε για το περιστατικό η 16χρονη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

«Χρυσή» αποζημίωση στις εφήβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο έφηβες που εγκλωβίστηκαν ανάποδα επί 25 λεπτά σε χαλασμένο παιχνίδι λούνα παρκ στο Πόρτλαντ τον Ιούνιο του 2024 θα λάβουν αποζημίωση 550.000 δολαρίων συνολικά.
  • Οι Ξιτλάτι Γκόμεζ Σαλές και Έβι Γιανότα, ηλικίας 16 ετών, μήνυσαν το πάρκο και την κατασκευάστρια εταιρεία «Zamperla» ζητώντας 2 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η Γιανότα περιέγραψε τον έντονο φόβο της μήπως οι ζώνες ασφαλείας ανοίξουν και οι επιβάτες πέσουν από ύψος 30 μέτρων.
  • Εννέα άτομα κατέθεσαν αγωγές κατά του λούνα παρκ, με τις επτά να καταλήγουν σε εξωδικαστικές συμφωνίες.
  • Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, πολλοί επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, με αρκετούς να κάνουν εμετό λόγω της αγωνίας και της θέσης ανάποδα.
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Δύο έφηβες που ήταν ανάμεσα στους 28 ανθρώπους οι οποίοι κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε παιχνίδι που χάλασε σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση ύψους 550.000 δολάρια για το τραυματικό γεγονός.

Η Ξιτλάτι Γκόμεζ Σαλές και η Έβι Γιανότα, οι οποίες ήταν μόλις 13 και 14 ετών όταν έγινε το περιστατικό φοβήθηκαν ότι θα πέσουν από ύψος 30 μέτρων και θα σκοτωθούν όταν κόλλησαν στο παιχνίδι.

Το περιστατικό συνέβη στο λούνα παρκ του Πόρτλαντ τον Ιούνιο του 2024. Εννέα άτομα κατέθεσαν αγωγές κατά του πάρκου, εκ των οποίων οι επτά έχουν ήδη καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων.

Μια επιτροπή ενόρκων αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η Γκόμεζ Σαλές και η Γιανότα, που είναι πλέον και οι δύο 16 ετών, θα πρέπει να λάβουν 275.000 δολάρια η καθεμία, αφού οι δύο είχαν μηνύσει το πάρκο και τον κατασκευαστή της εγκατάστασης, την εταιρεία «Zamperla», ζητώντας αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Γιανότα, πρωταθλήτρια κορεατικών πολεμικών τεχνών, δήλωσε με συγκίνηση στους ενόρκους ότι φοβόταν μήπως οι ζώνες ασφαλείας ανοίξουν και οι επιβάτες πέσουν στο κενό. «Ήταν ο μεγαλύτερος τρόμος που έχω νιώσει ποτέ. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο στη ζωή μου», είπε η Γιανότα.

Περιέγραψε πως μια δασκάλα από άλλο σχολείο προσπάθησε να καθησυχάσει τους εγκλωβισμένους μαθητές και τους είπε ότι θα επέστρεφαν σώοι στα σπίτια τους. «Αλλά ήξερα ότι δεν το ήξερε αυτό», ανέφερε η 16χρονη. Είπε ότι η φίλη της είχε αρχίσει κόκκινα μάτια, προφανώς λόγω του αίματος που είχε συρρέει στο κεφάλι τους. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι έκαναν εμετό εκείνη τη στιγμή, και σκέφτηκα ότι ίσως να κάνω κι εγώ εμετό», σημείωσε.

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