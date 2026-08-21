Πύθωνας 4,5 μέτρων έγινε το πρώτο φίδι στον κόσμο που υποβλήθηκε σε αντικαρκινική θεραπεία

Snapshot Ένας πύθωνας μήκους 4,5 μέτρων στο ζωολογικό κήπο του Τσέστερ έλαβε ηλεκτροχημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου, πιθανώς πρώτη φορά σε φίδι παγκοσμίως.

Ο πύθωνας υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση ινοσαρκώματος στη γνάθο και στη συνέχεια σε ηλεκτροχημειοθεραπεία για να καταστραφούν τυχόν εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα.

Η θεραπεία συνδυάζει το φάρμακο βλεομυκίνη με ηλεκτρικούς παλμούς, που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και επιτρέπουν τη χρήση χαμηλότερων δόσεων.

Μετά τη θεραπεία, ο πύθωνας επέστρεψε σε ζωηρή κατάσταση, βελτιώνοντας την ικανότητά του να τρέφεται.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας θα δημοσιευθούν επίσημα για να βοηθήσουν κτηνιάτρους παγκοσμίως να αξιοποιήσουν αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο. Snapshot powered by AI

Ένας πύθωνας μήκους 4,5 μέτρων, που πήρε το όνομά του από την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, θεωρείται ότι είναι το πρώτο φίδι στον κόσμο που επωφελήθηκε από μια θεραπεία κατά του καρκίνου, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε ανθρώπους.

Οι κτηνίατροι του ζωολογικού κήπου του Τσέστερ αναφέρουν ότι το ερπετό βάρους 40 κιλών έχει επιστρέψει στον «ζωηρό και μαχητικό εαυτό του», μετά την υποβολή του σε ηλεκτροχημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση ενός καρκινικού όγκου στο οστό της γνάθου του.

Ο 23χρονος δικτυωτός πύθωνας πήρε το όνομα της βραβευμένης με Όσκαρ Φόστερ όταν έφτασε στον ζωολογικό κήπο του Τσέσαϊρ πριν από δύο δεκαετίες. Το προσωπικό είχε παρατηρήσει τα αρχικά «JF» στα έγγραφά του, που σήμαιναν «juvenile female» (νεαρό θηλυκό).

Το 2024 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός ινοσαρκώματος — ενός κακοήθους όγκου — από τη γνάθο του, αφού οι φροντιστές του παρατήρησαν ότι έτρωγε όλο και λιγότερο. Ωστόσο, πέρυσι ο όγκος επανεμφανίστηκε.

Ο Ίαν Άσπολ, κτηνιατρικός υπεύθυνος του ζωολογικού κήπου του Τσέστερ, δήλωσε:

«Βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να τη χάσουμε, καθώς ο όγκος δυσκόλευε ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητά της να φάει. Έτσι, συνεργαστήκαμε με ειδικούς στον καρκίνο για να δούμε αν μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την ηλεκτροχημειοθεραπεία για χρήση σε ένα φίδι.

Από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ποτέ σε φίδι».

Οι φροντιστές και οι κτηνίατροι αναισθητοποίησαν την Τζόντι μέσα στον χώρο όπου ζει, πριν τη μεταφέρουν στο κτηνιατρικό κέντρο του ζωολογικού κήπου.

Εκεί, λόγω του μεγέθους της ασθενούς, χρειάστηκε να τοποθετηθούν δύο χειρουργικά τραπέζια μαζί, δημιουργώντας έναν χώρο στο μέγεθος ενός διπλού κρεβατιού.

Ο δρ Άσπολ ανέφερε:

«Χρησιμοποιήσαμε θερμαινόμενες κουβέρτες και ζεστό αέρα για να διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός της καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Μετά από 90 λεπτά χειρουργείου, ανάρρωσε αξιοσημείωτα γρήγορα».

Οι κτηνίατροι αφαίρεσαν τον όγκο και μέρος του οστού της γνάθου της και στη συνέχεια χορήγησαν ηλεκτροχημειοθεραπεία, με στόχο την καταστροφή τυχόν καρκινικών κυττάρων που είχαν απομείνει.

Η θεραπεία συνδυάζει το αντικαρκινικό φάρμακο βλεομυκίνη με μια σειρά προσεκτικά ελεγχόμενων ηλεκτρικών παλμών, οι οποίοι εφαρμόζονται απευθείας στην περιοχή του όγκου. Με αυτόν τον τρόπο, το φάρμακο εισέρχεται αποτελεσματικότερα στα καρκινικά κύτταρα, επιτρέποντας παράλληλα τη χρήση χαμηλότερων δόσεων.

Ο Χοσέ Άλβαρεζ Πικορνέλ, από το Τμήμα Κλινικής Επιστήμης Μικρών Ζώων του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα δημοσιευθούν επίσημα, ώστε κτηνίατροι σε όλο τον κόσμο να μπορέσουν να μάθουν από αυτή την πρωτοποριακή θεραπεία.

«Αυτή ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου και μια φανταστική ευκαιρία να επεκτείνουμε το έργο που κάνουμε στο τμήμα μας, υποστηρίζοντας την υψηλού επιπέδου κτηνιατρική και μεταφραστική έρευνα», είπε.