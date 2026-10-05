ΗΠΑ: Συνελήφθη 34χρονη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Παρακολουθούσε αξιωματούχο της Ταϊβάν

Snapshot Συνελήφθη η 34χρονη Γουανγίνγκ Τζανγκ στις ΗΠΑ με την κατηγορία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, παρακολουθώντας αξιωματούχο της Ταϊβάν.

Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς τη Σανγκάη.

Η Τζανγκ έστελνε φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για το όχημα του παρακολουθούμενου προσώπου στις κινεζικές αρχές.

Ο διευθυντής του FBI δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ασφαλής τόπος για κατασκοπεία από ξένους αντιπάλους.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Καλιφόρνια. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) μία 34χρονη γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν εχθές, Κυριακή, ότι προχώρησαν στη σύλληψη της Γουανγίνγκ Τζανγκ, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως μυστική πράκτορας ενός αξιωματούχου της Ταϊβάν στις ΗΠΑ επ’ ωφελεία του Πεκίνου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον γιο του προέδρου της Ταϊβάν και της οικογένειάς του.

H σύλληψή της έγινε λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς τη Σανγκάι, στο αεροδρόμιο.

«Η Τζανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 και, κατ’ εντολή αξιωματούχων (σ.σ. ενν. της Κίνας), παρακολουθούσε πρόσωπο πολύ κοντά σε αξιωματούχο της κυβέρνησης της Ταϊβάν, στέλνοντας φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για τις πινακίδες κυκλοφορίας» του οχήματος του προσώπου που παρακολουθούσε «σε αυτούς τους αξιωματούχους» του Πεκίνου, ανέφερε στο Χ μέσω X ο Μπιλ Εσέιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελικός λειτουργός στην Καλιφόρνια.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξέφρασε ικανοποίηση για τη σύλληψη μέσω X: «να φέρεσαι να παρακολουθείς την οικογένεια ξένου ηγέτη στο αμερικανικό έδαφος για λογαριασμό της ΛΔ Κίνας και μετά να προσπαθείς να πάρεις πτήση για τη Σαγκάη; Δεν γίνονται αυτά».

«Ξένοι αντίπαλοι, σημειώστε το: η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής τοποθεσία για να διεξάγετε επιχειρήσεις κατασκοπείας», άνεφερε.

Η Γουανγίνγκ Τζανγκ, κάτοικος της πόλης Ιρβάιν, στην Καλιφόρνια, αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου αργότερα σήμερα.

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