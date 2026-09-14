Ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ στα δίχτυα Ρωσίδας πράκτορα μέσω Tinder; Η υπόθεση της Τζανίνα Γουάιτ

Snapshot Ένας ανώτερος Ισπανός αξιωματικός του ΝΑΤΟ τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από υποψίες κατασκοπείας που σχετίζονταν με τη σχέση του με την Τζανίνα Γουάιτ, γυναίκα με διπλή υπηκοότητα βρετανική και πολωνική, γεννημένη στη Σοβιετική Ρωσία.

Η Γουάιτ αρνείται τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας και καταγγέλλει διάκριση λόγω της ρωσικής της καταγωγής, ενώ δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα από τις βρετανικές αρχές.

Ο Ισπανός αξιωματικός απαγορεύτηκε να εισέλθει στη στρατιωτική βάση του Marcom και αργότερα επέστρεψε στην Ισπανία.

Η Γουάιτ περιγράφει συνάντηση με αξιωματούχο της ρωσικής υπηρεσίας FSB που την ρώτησε για τη σχέση της με τον αξιωματικό και την οικογένειά της, ενώ ισχυρίζεται ότι η παρουσία της σε άλλες στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ ήταν αθώα και χωρίς πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες.

Η Γουάιτ έχει υποβάλει καταγγελίες και αγωγή για διάκριση κατά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας δικαστική επανεξέταση των κατηγοριών ασφαλείας που της αποδόθηκαν. Snapshot powered by AI

Ο ρομαντικός δεσμός ενός ανώτερου αξιωματικού του ΝΑΤΟ με μια γυναίκα που γνώρισε στο Tinder, μια εφαρμογή γνωριμιών, προκάλεσε συναγερμό σε μια στρατιωτική βάση της Βρετανίας, λόγω ανησυχιών ότι η γυναίκα αυτή μπορεί να είναι κατάσκοπος για λογαριασμό της Ρωσίας, όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα The Telegraph.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για έναν ανώτερο αξιωματικό του ισπανικού ναυτικού, ο οποίος φέρεται να έχει συνάψει ερωτική σχέση με την Τζανίνα Γουάιτ, μια γυναίκα με διπλή υπηκοότητα -βρετανική και πολωνική- και η οποία γεννήθηκε στη Σοβιετική Ρωσία.

Όλα έγιναν στα τέλη του 2024, όταν ο Ισπανός αξιωματούχος υπηρετούσε στη συμμαχική ναυτική διοίκηση (Marcom) που εδρεύει σε μια στρατιωτική βάση στο Νόρθγουντ στο βορειοδυτικό Λονδίνο, η οποία παρακολουθεί ρωσικά υποβρύχια και πολεμικά πλοία που δραστηριοποιούνται στα βρετανικά ύδατα, καθώς και δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις και ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ισπανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, είναι πατέρας δύο παιδιών και χώρισε με την πρώην σύζυγό στα τέλη του 2024, λίγο πριν συνάψει σχέση με την Τζανίνα Γουάιτ.

Έκτοτε ο αξιωματικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς οι αρχές της Ισπανίας αλλά και άλλοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ άρχισαν να υποψιάζονται την γυναίκα για κατασκοπεία. Στη συνέχεια, του απαγορεύτηκε η είσοδος στις εγκαταστάσεις της βρετανικής στρατιωτικής βάσης, και το καλοκαίρι του 2025, επέστρεψε στην Ισπανία.

Η 49χρονη Τζανίνα Γουάιτ, η οποία ζει στο Ρόμφορντ του ανατολικού Λονδίνο, έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας και ισχυρίζεται ότι έχει πέσει θύμα διάκρισης λόγω της ρωσικής της καταγωγής.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι δύο τους δεν διατηρούν πλέον ερωτική σχέση. Οι αρχές της Βρετανίας δεν έχουν συλλάβει την 49χρονη γυναίκα, ούτε την έχουν κατηγορήσει ποτέ επίσημα για κάτι.

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Αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών την πλησίασε και έκανε ερωτήσεις

Ωστόσο, η ίδια ισχυρίζεται ότι τον περασμένο μήνα όταν βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη για να επισκεφτεί τον πατέρα της που είναι άρρωστος, την πλησίασε ένας αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και της έκανε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την σχέση της με τον Ισπανό αξιωματικό.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως Αντρέι και παρουσιάστηκε ως μέλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB), τις έκανε τέτοιου είδους ερωτήσεις για περίπου δύο ώρες.

Περιγράφοντας τη συνάντηση, η Γουάιτ είπε: «Με ρώτησε αν ήξερα τίποτα για τη δουλειά του πρώην συντρόφου μου. Του είπα "όχι" και ότι δεν μιλούσαμε για τέτοια πράγματα όταν ήμασταν στο σπίτι. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι ασχολούνταν με τον ρωσικό σκιώδη στόλο και ρωσικά υποβρύχια. Αλλά τίποτα άλλο».

Η ίδια εξήγησε ότι οι μισές ερωτήσεις που της έκανε ο άνδρας από τη Ρωσία αφορούσαν το πώς γνώρισε τον πρώην σύντροφό της, πώς ξεκίνησαν οι φήμες περί κατασκοπείας και πώς ένιωθε γι’ αυτό.

«Επίσης, με ρώτησε για την αδελφή μου, τον πατέρα μου και τον σύζυγό μου. Τέλος, με ρωτούσε εάν διατηρώ σχέση με τον πρώην σύντροφό μου και του είπα ότι δεν επικοινωνούμε», εξήγησε η Γουάιτ, τονίζοντας ότι ο άνδρας ήταν πολύ ευγενικός.

Η Τζανίνα Γουαίτ The Telegraph

Πώς ξεκίνησε η σχέση της Τζανίνα Γουάιτ με τον Ισπανό αξιωματικό

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, η Τζανίνα Γουάιτ ξεκίνησε να διατηρεί σχέση με τον Ισπανό αξιωματικό τον Οκτώβριο του 2024. Δύο εβδομάδες αργότερα, μετακόμισε μαζί του σε ένα διαμέρισμα στο Ράισλιπ, στο δυτικό Λονδίνο.

«Αμέσως, ανοίξαμε έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό και αρχίσαμε να σχεδιάζουμε να κάνουμε παιδιά», είπε η Γουάιτ στο βρετανικό μέσο.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ισπανός αξιωματικός την προσκάλεσε σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, το οποίο θα γινόταν στην στρατιωτική βάση του Marcom. Για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στην βάση, ο Ισπανός αξιωματικός έδωσε στην Γουάιτ μια κάρτα επισκέπτη, η οποία είχε ημερήσια διάρκεια.

Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα, «προέκυψαν ανησυχίες για την ασφάλεια της βάσης του Marcom», οι οποίες συνδέονταν με την σχέση του Ισπανού αξιωματικού και της Γουάιτ.

«Το ΝΑΤΟ αλλά και οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η άδεια πρόσβασης [του αξιωματικού] σε θέματα εθνικής ασφάλειας», αναφέρεται στα έγγραφα, ενώ στις 19 Ιουνίου του 2025, του απαγορεύτηκε η είσοδος στην βάση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Η βάση του Marcom στην Βρετανία

Προσπάθησαν να εισέλθουν στην βάση για να γευματίσουν

Η Γουάιτ ισχυρίστηκε ότι λίγες ημέρες αργότερα συνόδευσε τον Ισπανό αξιωματικό σε μια εκδήλωση με θέμα την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιούνταν στο αρχηγείο της Ναυτικής Δύναμης Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ στην πόλη Οέιρας στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός αξιωματικός εισήλθε στην βάση στην Πορτογαλία, ενώ βρισκόταν ακόμη υπό έρευνα.

Η 49χρονη είπε στο βρετανικό μέσο ότι η παρουσία της στη βάση ήταν «αθώα» και ότι δεν της δόθηκε ποτέ πρόσβαση σε περιοχές υψηλής ασφάλειας. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το γεγονός ότι της παραχωρήθηκε η άδεια να βρίσκεται στη βάση αποδείκνυε ότι οι Πορτογάλοι δεν την θεωρούσαν απειλή για την ασφάλεια.

«Μπήκαμε στη βάση και, όσο εκείνος είχε πρόσβαση σε όλους αυτούς τους εξαιρετικά ασφαλείς υπολογιστές, εγώ καθόμουν στην πισίνα πίνοντας καφέ και διασκέδαζα», είπε. «Ποτέ δεν απέκτησα πρόσβαση σε καμία άκρως απόρρητη εγκατάσταση», τόνισε.

«Πέρασα δύο ημέρες στην πιθανώς πιο ασφαλή βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Φωτογραφία που τράβηξε η Τζανίνα Γουάιτ, όσο βρισκόταν στην βάση στην Πορτογαλία The Telegraph

Στις 29 Ιουλίου του 2025, η τοποθέτηση του Ισπανού αξιωματικού στην βάση του Marcom «τερματίστηκε από τις ισπανικές αρχές», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 26 Αυγούστου, αυτός, η Γουάιτ και ένα τρίτο άτομο, το οποίο δεν κατονομάζεται, «προσπάθησαν να εισέλθουν στην βάση, υποτίθεται για να γευματίσουν», παρά το γεγονός ότι η κάρτα πρόσβασης του Ισπανού είχε ανασταλεί.

«[Ο Ισπανός αξιωματικός] ισχυρίστηκε ότι έχασε τη κάρτα πρόσβασης του και ζήτησε κάρτες επισκέπτη για την Γουάιτ και το τρίτο άτομο», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς το περιστατικό.

«Σύμφωνα με την απόφαση αναστολής πρόσβασης του Διοικητή, [ο Ισπανός αξιωματικός] και οι καλεσμένοι του δεν έλαβαν άδεια εισόδου και τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση. Η Γουάιτ αρνήθηκε».

Η Γουάιτ, η οποία γεννήθηκε στη Σοβιετική Ρωσία αλλά μετακόμισε στην Πολωνία όταν ήταν μικρή και στην συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, «ισχυρίστηκε ότι ήταν δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον τότε σύντροφό της και ότι προσπαθούσαν να πάρουν πίσω μερικά από τα προσωπικά του αντικείμενα», αναφέρεται στα έγγραφα.

Ωστόσο, τους απαγορεύτηκε η είσοδος και οι φρουροί της βάσης κάλεσαν την αστυνομία. Οι τρεις τους αποχώρησαν πριν φτάσουν οι αρχές.

Η Τζανίνα Γουαίτ The Telegraph

«Προσπάθησε να αυτοκτονήσει»

Λόγω της μεταχείρισής του ο Ισπανός αξιωματικός έστειλε email στον διοικητή της βάσης, Μάικ Ούτλεϊ, για να δηλώσει ότι οι κατηγορίες εναντίον του έχουν «τεράστια επίδραση στην οικογένειά του και στην καριέρα του, ειδικά αφού εδώ και 35 χρόνια είναι υπόδειγμα επαγγελματισμού».

Η πρώην σύζυγός του, τα δύο παιδιά τους και η Γουάιτ «αντιμετωπίζονται ως ξένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο», ισχυρίστηκε ο Ισπανός αξιωματικός. «Το ψυχολογικό κόστος αυτής της σκληρότητας για την οικογένειά μου, τόσο για την πρώην σύντροφό μου όσο και για τη νέα μου σύντροφο, είναι τεράστιο».

«Και εμένα με αντιμετωπίζουν σαν ξένο», είπε ο Ισπανός αξιωματικός στο email.

Η Γουάιτ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ισπανία και δεν εργάζεται πλέον ως αξιωματικός, προσπάθησε να αυτοκτονήσει τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Ένιωθε προδομένος από τους συναδέλφους του. Το ισπανικό κράτος έπρεπε να τον προστατεύσει. Κατανοώ τα συναισθήματά του. Νιώθω ότι η Βρετανία μας πρόδωσε», πρόσθεσε.

Η Γουάιτ έχει υποβάλει πολλαπλές καταγγελίες σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς και ζητά δικαστική επανεξέταση του λόγου για τον οποίο χαρακτηρίστηκε «κίνδυνος για την ασφάλεια» από αξιωματούχους της βρετανικής βάσης του Marcom. Έχει επίσης ασκήσει αγωγή για διάκριση κατά του υπουργείου Άμυνας της Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον της διατυπώθηκαν λόγω του τόπου γέννησής της.