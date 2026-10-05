Το STX Concept δείχνει το μέλλον των στέισον της Opel
Η Opel δίνει τις πρώτες εικόνες του νέου STX Concept, ενός πρωτοτύπου που δείχνει πώς φαντάζεται το μέλλον των station wagon και παράλληλα προαναγγέλλει την επόμενη εξέλιξη της σχεδιαστικής της φιλοσοφίας.
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Το πλήρες όνομά του είναι Opel Sports Tourer eXperimental Concept, όμως η γερμανική εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη τη συντομογραφία STX Concept.
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