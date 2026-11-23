Snapshot Το El Niño επηρεάζει την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, αλλά η επίδρασή του στην Ευρώπη είναι έμμεση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση μπορεί να ευνοήσει ψυχρές εισβολές, αλλά δεν εγγυάται ότι ο αρκτικός αέρας θα φτάσει στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα.

Οι τοπικές καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα καθορίζονται από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όχι μηχανικά από τα φαινόμενα στον Ειρηνικό ή τη στρατόσφαιρα.

Οι εποχικές προγνώσεις δίνουν πιθανότητες και γενικές τάσεις, όχι βεβαιότητες, και η επιστημονική αβεβαιότητα πρέπει να επικοινωνείται με υπευθυνότητα. Snapshot powered by AI

Θα έχουμε βαρύ χειμώνα; Θα δούμε πολλά χιόνια; Θα επικρατήσουν ακραίες θερμοκρασίες; Κάθε Νοέμβριο τα ίδια ερωτήματα επιστρέφουν, συχνά συνοδευόμενα από εντυπωσιακούς τίτλους και προβλέψεις που εμφανίζονται περισσότερο βέβαιες απ' όσο επιτρέπουν τα επιστημονικά δεδομένα.

Φέτος, δύο σημαντικές εξελίξεις τροφοδοτούν τη συζήτηση: το ιδιαίτερα ισχυρό El Niño στον Ειρηνικό και η ασυνήθιστα πρώιμη διαταραχή του στρατοσφαιρικού πολικού στροβίλου. Πρόκειται για πραγματικά και αξιόλογα γεγονότα. Είναι όμως αρκετά για να προδικάσουν τον χειμώνα στην Ευρώπη και, κυρίως, στην Ελλάδα;

Η απάντηση είναι όχι.

Το El Niño, που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών νερών του τροπικού Ειρηνικού, επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμια κλίμακα. Η αμερικανική NOAA εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 79% να διατηρηθεί ισχυρό έως πολύ ισχυρό κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2027. Ωστόσο, η επίδρασή του στην Ευρώπη είναι έμμεση και εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες.

Αντίστοιχα, η αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση που επιβεβαίωσε στις 18 Νοεμβρίου η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατάραξε τον πολικό στρόβιλο, περίπου 30 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ευνοήσει ψυχρές εισβολές τις επόμενες εβδομάδες. Δεν σημαίνει όμως ότι ο αρκτικός αέρας θα κατακλύσει αναγκαστικά την Ευρώπη.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται μηχανικά από όσα συμβαίνουν στον Ειρηνικό ή στη στρατόσφαιρα. Η θέση των αντικυκλώνων, η πορεία των υφέσεων και οι μεταβολές του αεροχειμάρρου καθορίζουν πού τελικά θα κινηθούν οι ψυχρές αέριες μάζες. Μια μικρή μετατόπιση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να φέρει χιόνια στα Βαλκάνια ή, αντίθετα, ήπιους νοτιάδες και βροχές στη χώρα μας.

Οκτώβριος 2026: Δύο διαφορετικές θερμοκρασιακές εικόνες στην Ευρώπη. Παρότι ήταν ο δεύτερος θερμότερος Οκτώβριος στην ευρωπαϊκή χρονοσειρά ERA5, η Ελλάδα και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψαν θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Μια χαρακτηριστική υπενθύμιση ότι οι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι δεν αποτυπώνουν πάντοτε τις τοπικές συνθήκες.

Πηγή: Copernicus Climate Change Service / ECMWF – ERA5, περίοδος αναφοράς 1991–2020.

Έχουμε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα. Ο Οκτώβριος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος στην ευρωπαϊκή χρονοσειρά του Copernicus, ενώ στην Ελλάδα επικράτησαν θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Άλλο η Ευρώπη ως σύνολο και άλλο η Ελλάδα.

Οι εποχικές προγνώσεις έχουν αξία, αλλά εκφράζουν πιθανότητες και γενικές τάσεις. Δεν αποτελούν ημερολόγιο χιονοπτώσεων ή ψυχρών εισβολών. Προσωπικά, θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Είναι η μετατροπή της επιστημονικής αβεβαιότητας σε επικοινωνιακή βεβαιότητα.

Ο χειμώνας 2026–2027 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά το σενάριό του δεν έχει ακόμη γραφτεί. Ας παρακολουθούμε, λοιπόν, τα δεδομένα χωρίς να προεξοφλούμε τις εξελίξεις. Γιατί η αξιοπιστία της μετεωρολογίας δεν κρίνεται από το πόσο εντυπωσιακά προβλέπουμε, αλλά από το πόσο υπεύθυνα εξηγούμε τι γνωρίζουμε, τι παραμένει αβέβαιο και γιατί.

Επιστημονικές πηγές

NOAA (2026) – ENSO Diagnostic DiscussionMet Office (2026) – Sudden Stratospheric WarmingCopernicus (2026) – October Temperature AnalysisECMWF / Copernicus – ENSO Impacts – ERA5Molteni & Brookshaw (2023) – Climate DynamicsECMWF (2022) – Seasonal Forecasting in Europe

Θεόδωρος Ν. Κολυδάς

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