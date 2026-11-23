Snapshot Ο Άρης κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 χάρη σε αυτογκόλ του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου στις καθυστερήσεις.

Ο αγώνας είχε λίγες αξιόλογες φάσεις και δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών και ολισθηρού αγωνιστικού χώρου.

Ο Άρης διατήρησε την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά το γκολ ήρθε στο τελευταίο λεπτό μετά από γρήγορο φάουλ.

Με τη νίκη αυτή, ο Άρης ανέβηκε στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας παρέμεινε προτελευταίος με 7 βαθμούς.

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, μετά από σωτήρια επέμβαση, προκάλεσε το αυτογκόλ που έκρινε το ματς υπέρ του Άρη. Snapshot powered by AI

Με αυτογκόλ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης απέδρασε με το πολύτιμο 1-0 από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 11η αγωνιστική της Super League.

Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες αξιόλογες φάσεις και τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου βρήκε τη λύση στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Αρνητικός πρωταγωνιστής για τους Αρκάδες ήταν ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, ο οποίος από σωτήρας μετατράπηκε σε μοιραίο, καθώς αρχικά απομάκρυνε σωτήρια την μπάλα πάνω στη γραμμή, αλλά στο φινάλε την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Παπαδόπουλος βγήκε έγκαιρα και σταμάτησε το σουτ του Μπρούμα. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες, με τον δυνατό άνεμο να αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση και τον αγωνιστικό χώρο να είναι ιδιαίτερα ολισθηρός, δυσκόλευαν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, με τα λάθη να κυριαρχούν.

Ο Αστέρας προσπάθησε να πάρει μέτρα μετά το πρώτο ημίωρο και στο 32' δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ, όμως ο Μακέντα δεν βρήκε καλά την μπάλα στο γύρισμα του Ορόσκο. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μέντες δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Βέλιο.

Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στους γηπεδούχους. Στο 41', έπειτα από εξαιρετική συνεργασία και σέντρα του Ορόσκο, ο Κιμπιόκα πήρε την κεφαλιά, όμως ο Βέλιος αντέδρασε εντυπωσιακά, αποκρούοντας με το δεξί πόδι και κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η αναγκαστική αποχώρηση του Τομ-Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος έφυγε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, έφερε τον Καντεβέρε στο παιχνίδι και αλλαγές στη διάταξη του Άρη.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στο 53', όταν έκλεψε την μπάλα από τον Σίλβα, πέρασε τον Παπαδόπουλο και βρέθηκε σε θέση βολής. Το πλασέ του, όμως, σταμάτησε πάνω στη γραμμή από την εντυπωσιακή επέμβαση του Χρυσόπουλου, ο οποίος με σωτήρια προβολή κράτησε το μηδέν για τον Αστέρα.

Ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αγωνιζόμενος με σχηματισμό 4-4-2, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να μετατρέψει την υπεροχή του σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους περίμεναν να βρουν τους χώρους για να απειλήσουν στην αντεπίθεση.

Στο 71' οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ, όταν ο συνδυασμός των Καντεβέρε και Κουαμέ έφερε την μπάλα στον Γκαρέ, ο οποίος επιχείρησε δυνατό σουτ, αλλά την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Όσο το παιχνίδι πλησίαζε προς το τέλος, όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Αστέρας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στην περιοχή του Άρη στο 89', με τους φιλοξενούμενους να κρατούν το καλύτερο για το φινάλε.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης εκτέλεσε γρήγορα ένα φάουλ από τη μεσαία γραμμή, ο Παλάσιος ανέβηκε από τη δεξιά πλευρά και επιχείρησε τη σέντρα προς την περιοχή. Εκεί, ο Χρυσόπουλος προσπάθησε να απομακρύνει, αλλά έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του, αφήνοντας άναυδο τον Παπαδόπουλο και χαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Με το 1-0, ο Άρης έφτασε τους 22 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στους 7 βαθμούς και στην προτελευταία θέση, όπου βρίσκεται πλέον σε τριπλή ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Μέντες, Χρυσόπουλος, Σίλβα, Κώτσιρας, Γκονζάλες, Πέρεθ (69' Τσίκο), Κιμπιόκα (77' Γκέζος), Ορόσκο (88' Κετού), Μπουζούκης (78' Ρικαρντίνιο), Μακέντα (88' Γκιτέρσος).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς (78' Φαντιγκά), Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα, Ντέλε-Μπασίρου (45'+2' Καντεβέρε), Γένσεν, Γκαρέ (87' Παλάσιος), Μπρούμα (78' Γιαννιώτας), Κουαμέ (78' Μορόν).

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