Snapshot Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν τη Δευτέρα 23/11 στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε νησιά των Κυκλάδων.

Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου καταγράφηκαν στην Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 121 χλμ/ώρα στο Σέσι Παρνασσού μέχρι τις 16:30 της Δευτέρας.

Ισχυρές ριπές ανέμου σημειώθηκαν επίσης στην Απείρανθο Νάξου (118 χλμ/ώρα) και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (114 χλμ/ώρα). Snapshot powered by AI

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν τη Δευτέρα 23/11, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε νησιά των Κυκλάδων.

Οι υψηλότερες εντάσεις έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ισχυρές ριπές καταγράφονται επίσης στις Κυκλάδες, στα ορεινά της Κρήτης και στη Θράκη.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις 16:30 της Δευτέρας 23/11 καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Σέσι Παρνασσού και ήταν 121 χλμ/ώρα. Ακολουθούν η Απείρανθος Νάξου με 118 χλμ/ώρα και ο σταθμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (1950 m) με 114 χλμ/ώρα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει την κατανομή των μέγιστων ριπών ανέμου στη χώρα έως τις 16:30 της Δευτέρας 23/11/2026. Ο πίνακας μέσα στον χάρτη παρουσιάζει τους 8 σταθμούς με τις υψηλότερες ριπές ανέμου.

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