Με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.300 παιδιών και 2.500 γονέων, το Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας φιλοξένησε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου το πρώτο Allwyn Sports Academies On Tour, μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία που έφερε κοντά μικρούς και μεγάλους, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση.

Για μία ημέρα, το Παμπελοποννησιακό στάδιο γέμισε παιδικές φωνές, κίνηση και ενέργεια, ενώ ο αγωνιστικός χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο χώρο δραστηριοτήτων, με ειδικά διαμορφωμένες ζώνες, παιχνίδια και δοκιμασίες, που έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να παίξουν, να συνεργαστούν, να γνωρίσουν νέα αθλήματα και να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους.

Έξι κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού δίπλα στη νέα γενιά

Στην πρώτη στάση του Allwyn Sports Academies On Tour, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά έξι σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Οι Allwyn Ambassadors Γιώργος Καλαϊτζής, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Τάκης Φύσσας και Άγγελος Χαριστέας, μαζί με τον legend του ευρωπαϊκού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη, και τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική το 2004, Κώστα Κατσουράνη, βρέθηκαν στο γήπεδο, μοιράστηκαν εμπειρίες και έγιναν μέρος της γιορτής, εμπνέοντας τους μικρούς συμμετέχοντες.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Allwyn Academies Dome», οι αθλητές συζήτησαν με τα παιδιά ανά ομάδες, απάντησαν στις ερωτήσεις τους και μοιράστηκαν μαζί τους τις εμπειρίες τους, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές που έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στα αθλητικά τους πρότυπα.

Δείτε το βίντεο με highlights από το πρώτο Allwyn Sports Academies On Tour:

Ο αθλητισμός ξεκινά από την οικογένεια

Το πρώτο Allwyn Sports Academies On Tour ανέδειξε και τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας στη σχέση των παιδιών με τον αθλητισμό. Οι έξι αθλητικές προσωπικότητες συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα τη συμβολή των γονέων στην αθλητική πορεία και την ανάπτυξη των παιδιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της υποστήριξης, της ενθάρρυνσης και της σωστής καθοδήγησης.

Παράλληλα, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιστημονικό σεμινάριο από την ιατρική ομάδα της Doctoranytime, της κορυφαίας πλατφόρμας ιατρικών υπηρεσιών, με θεματολογία γύρω από την αντίληψη και τη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Γιώργος Λιανός, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό τόνο, σε μια ημέρα γεμάτη αθλητικές δραστηριότητες, εκπλήξεις και διασκέδαση.

Οι αθλητικές ακαδημίες Allwyn

Το πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών της Allwyn Hellas στηρίζει έμπρακτα το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού για περισσότερο από 10 χρόνια, με 120 ερασιτεχνικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, 80 ερασιτεχνικές ακαδημίες καλαθοσφαίρισης και 25.000 παιδιά έως 13 ετών σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής διάστασης του αθλητισμού, η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες και μεταξύ σωματείων, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών των ακαδημιών.

Το πρώτο Allwyn Sports Academies On Tour ανέδειξε τη σημασία των αθλητικών ακαδημιών ως χώρων που δεν καλλιεργούν μόνο αθλητικές δεξιότητες, αλλά συμβάλλουν και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.

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