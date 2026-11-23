Snapshot Ένα Ι.Χ.Ε. όχημα έπεσε στη θάλασσα στη θαλάσσια περιοχή της Αντίκυρας, σε βάθος περίπου είκοσι εκατοστών.

Ο 52χρονος οδηγός, μοναδικός επιβαίνων, βγήκε από τη θάλασσα με βοήθεια πολιτών και νοσηλεύτηκε προσωρινά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Διστόμου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, από όπου εξήλθε.

Στο σημείο μετέβη στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Ιτέας και ενημερώθηκαν οι οικείοι του 52χρονου για την ανέλκυση του οχήματος.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Snapshot powered by AI

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (22/11), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιτέας για πτώση ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος στη θάλασσα, σε βάθος περίπου είκοσι εκατοστών, στη θαλάσσια περιοχή της Αντίκυρας.

Ο 52χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων εξήλθε από τη θάλασσα με τη συνδρομή πολιτών και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Διστόμου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, για παροχή ιατρικής περίθαλψης, από όπου και εξήλθε.

Στο σημείο μετέβη στέλεχος της Λιμενικής Αρχής της Ιτέας, ενώ ενημερώθηκαν οικεία πρόσωπα του 52χρονου για την άμεση ανέλκυση του οχήματος από τη θάλασσα.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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