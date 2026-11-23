Snapshot Άγνωστος διέρρηξε δύο φορές μέσα σε 24 ώρες την Ιερά Μονή Αγάθωνος στη Φθιώτιδα και αφαίρεσε τάματα από την εικόνα της Παναγίας.

Ο δράστης στόχευσε αποκλειστικά τα αφιερώματα των πιστών, προκαλώντας φθορές στην ιερή εικόνα και αποφεύγοντας άλλα κειμήλια ή το παγκάρι.

Ο ηγούμενος της μονής εξέφρασε θλίψη για την ηθική απαξία της βεβήλωσης ενός ιστορικού και ιερής εικόνας, όχι για την υλική αξία των κλοπιμαίων.

Η πρώτη απόπειρα διάρρηξης έγινε το προηγούμενο βράδυ, αλλά ο δράστης εγκατέλειψε την προσπάθεια λόγω ενεργοποίησης συναγερμού.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λαμίας με τη χρήση υλικού από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό και οργή προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας και τους πιστούς η διάρρηξη και η αρπαγή ταμάτων από την ιερή εικόνα της Παναγίας στην Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην περιοχή της Υπάτης τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο ιερόσυλος δράστης είχε επιχειρήσει να εισβάλει στον ναό το βράδυ του Σαββάτου με αποτέλεσμα να καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Ο δράστης φορούσε κουκούλα και γάντια προκειμένου να μην αφήσει ίχνη. Αφού έσπασε ένα τζάμι από την ανατολική πλευρά του Καθολικού, εισέβαλε στον ναό και κατευθύνθηκε απευθείας στην ιερή εικόνα της Παναγίας, όπου βρίσκονταν τοποθετημένα τα τάματα.

Όπως φάνηκε από τις κινήσεις του, είχε βάλει εξαρχής στο στόχαστρο αποκλειστικά τα αφιερώματα των πιστών, καθώς δεν πείραξε ούτε τον επίχρυσο σταυρό που υπήρχε στον χώρο ούτε άλλα ιερά κειμήλια, ούτε πολύ περισσότερο ασχολήθηκε με το παγκάρι. Προκειμένου να ξηλώσει και να αφαιρέσει όλα τα τάματα, προκάλεσε φθορές στην ιερή εικόνα, έβαλε τη λεία του μέσα σε μία σακούλα και εκμεταλλευόμενος τα ελάχιστα λεπτά που μεσολάβησαν από την ενεργοποίηση του συναγερμού, εξαφανίστηκε στο σκοτάδι προτού φτάσουν στο σημείο οι μοναχοί.

Συγκλονισμένος ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γερμανός Γιαντσίδης

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης επικοινώνησε με τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γερμανό Γιαντσίδη, ο οποίος εμφανίστηκε βαθύτατα θλιμμένος από το περιστατικό.

Όπως τόνισε ο Γέροντας, η στεναχώρια του δεν αφορά την υλική αξία των κλοπιμαίων, αλλά την ηθική απαξία που χαρακτηρίζει ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν διστάζουν να προχωρήσουν στη βεβήλωση μιας ιερής εικόνας και ενός ιστορικού μοναστηριού.

Είχε κάνει «πρόβα» το βράδυ του Σαββάτου

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δράστης είχε προχωρήσει σε απόπειρα διάρρηξης στην Ιερά Μονή Αγάθωνος ακριβώς το προηγούμενο βράδυ (ξημερώματα Σαββάτου 21/11). Ο συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί και πάλι, τότε όμως είχε φοβηθεί και τραπεί σε φυγή με άδεια χέρια. Επέστρεψε όμως 24 ώρες αργότερα αποφασισμένος να ολοκληρώσει την πράξη του.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

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