Η Κίνα μετατρέπει άνεμο και βιομάζα σε καύσιμο για πλοία: Έφυγε η πρώτη παρτίδα από εργοστάσιο

Η Κίνα έκανε ένα ακόμη βήμα στην παραγωγή καυσίμων χαμηλών εκπομπών για τη ναυτιλία, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 αναχώρησε η πρώτη παρτίδα πράσινης μεθανόλης από το μεγάλο έργο της Goldwind στην περιοχή Hinggan League, στην Εσωτερική Μογγολία.

Το έργο συνδυάζει αιολική ενέργεια, παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιομάζα για την παραγωγή μεθανόλης, με στόχο να φτάσει σε συνολική παραγωγική δυναμικότητα 1,45 εκατομμυρίων τόνων τον χρόνο έως το τέλος του 2027. Η πρώτη αποστολή σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις.

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