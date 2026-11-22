Snapshot Ο Δήμος Κορινθίων συνεργάζεται με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση σχεδίου μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης.

Υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις εντοπίζονται στις περιοχές Ξυλόκαστρο και Λουτράκι.

Ο Δήμος Κορινθίων προχωρά σε σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πριν την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Η μείωση της τρωτότητας σε κτίρια, υποδομές και η εκπαίδευση πολιτών και εθελοντών είναι βασικά στοιχεία της στρατηγικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων τόνισε την ανάγκη έγκαιρης θωράκισης λόγω της βαριάς σεισμικής ιστορίας της περιοχής. Snapshot powered by AI

Επιστημονικό σχέδιο για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης διαμορφώνει ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μέρος της σχετικής μελέτης να παρουσιάζει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, στο πλαίσιο διάλεξης του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ).

Όπως επισήμανε ο καθηγητής, ο Δήμος Κορινθίων συγκαταλέγεται στους λίγους Δήμους της χώρας που αποκτούν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πριν ακόμη εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα ειδικά σχέδια.

Αναλύοντας τα γεωλογικά δεδομένα της Κορινθίας, σημείωσε ότι ιδιαίτερα υψηλές τιμές σεισμικών επιταχύνσεων εντοπίζονται σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι, τονίζοντας πως ενώ ένας σεισμός δεν προβλέπεται, οι συνέπειές του περιορίζονται με τη μείωση της τρωτότητας σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, λιμάνια, μνημεία και δίκτυα ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών, καθώς και με την εκπαίδευση των πολιτών και των εθελοντών.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης αναφέρθηκε στη βαριά σεισμική μνήμη του τόπου και στην ανάγκη έγκαιρης θωράκισης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά, όσοι έχουμε ζήσει τους σεισμούς και όσοι έχουμε ακούσει και διαβάσει την ιστορία του τόπου μας. Τι κάναμε εμείς; Λάβαμε τα μέτρα μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΠΑ για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της τοπικής κοινωνίας.

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