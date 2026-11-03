Ευθύμης Λέκκας: Το Ρέθυμνο πρέπει να προετοιμαστεί για τσουνάμι

Με χαρακτηριστικά, αποκαλυπτικά βίντεο, ο ίδιος παρουσίασε το τι έγινε στο καταστροφικό τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από σεισμό 9 ρίχτερ

Δημήτρης Δρίζος

Ευθύμης Λέκκας: Το Ρέθυμνο πρέπει να προετοιμαστεί για τσουνάμι
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε την ανάγκη το Ρέθυμνο να προετοιμαστεί επιστημονικά για τον κίνδυνο τσουνάμι, που έχει υπολογιστεί ως υπαρκτός.
  • Η ασφαλής απομάκρυνση των κατοίκων και επισκεπτών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού.
  • Δύο βασικές περιοχές ευαλωτότητας είναι το ανατολικό κομμάτι της πόλης και η Παλιά Πόλη, λόγω πυκνής δόμησης και δυσκολιών διαφυγής.
  • Ο ΒΟΑΚ μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε περίπτωση τσουνάμι λόγω του αυξημένου υψομέτρου, αλλά υπάρχουν προβλήματα στις οδικές συνδέσεις.
  • Το Ρέθυμνο διαθέτει μακρά εμπειρία στον επιστημονικό σχεδιασμό αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, με συνεχιζόμενη επικαιροποίηση της αντισεισμικής μελέτης από το ΕΚΠΑ.
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Την ανάγκη το Ρέθυμνο να προετοιμαστεί για... τσουνάμι υπογράμμισε ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, από το βήμα του συνεδρίου «Rethymno Blue Shield».

Δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα, επικαιροποιημένη μελέτη αντισεισμικής προστασίας του Ρεθύμνου η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά μάλιστα σε προσεχή ημερίδα, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο κίνδυνος τσουνάμι είναι υπαρκτός για το Ρέθυμνο και έχει υπολογιστεί επιστημονικά.

«Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος εστίασε στην ανάγκη να υπάρχει σωστός σχεδιασμός για την οργανωμένη, ασφαλή απομάκρυνση των ντόπιων κατοίκων και των επισκεπτών.

Ένα «στοίχημα», όπως σημείωσε, ακόμα πιο δύσκολο και κρίσιμο, εφόσον μιλάμε για την καλοκαιρινή περίοδο, όταν και το Ρέθυμνο εκτοξεύεται πληθυσμιακά, με χιλιάδες επισκεπτών να κατακλύζουν τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στο παραλιακό μέτωπο.

Βεβαίως, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αν συμβεί ένα τέτοιο φαινόμενο δεν πρόκειται φυσικά να έχει μεγέθη αντίστοιχα με τα καταστροφικά τσουνάμι που έχουμε δει κατά καιρούς σε άλλες περιοχές του πλανήτη, είτε στην Ασία , όπως σε Ιαπωνία, Ινδονησία, είτε στη Λατινική Αμερική όπως στη Χιλή.

Οι εικόνες από τα τσουνάμι σε Ασία, Χιλή αλλά και Σάμο

Η ομιλία του Ευθύμη Λέκκα κέντρισε τα βλέμματα και το ενδιαφέρον κατά τις εργασίες του 3ημερου συνεδρίου που διοργάνωσε ο δήμος Ρεθύμνου. Μάλιστα το ενδιαφέρον χτύπησε «κόκκινο» κατά την παρουσίαση διεθνών συμβάντων καταστροφικών τσουνάμι που έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Θέλοντας να καταδείξει την ανάγκη έγκαιρης και σωστής προετοιμασίας του Ρεθύμνου αλλά και γενικότερα της Κρήτης απέναντι στην απειλή τσουνάμι, ο κ. Λέκκας επιστράτευσε τη δύναμη της εικόνας.

Με χαρακτηριστικά, αποκαλυπτικά βίντεο, ο ίδιος παρουσίασε το τι έγινε στο καταστροφικό τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από σεισμό 9 ρίχτερ. Τσουνάμι το οποίο σάρωσε τουριστικές περιοχές οδηγώντας σε μια εκατόμβη νεκρών, ανάμεσα τους και 54.000 τουριστών!

Σε διεθνές επίπεδο, έγινε παρουσίαση και του τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά-παρουσίαση σε ένα εγχώριο φαινόμενο. Συγκεκριμένα στο τσουνάμι που έπληξε πριν από μια 5ετία τη Σάμο, με αποτέλεσμα τότε να πλημμυρίσουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στο Βαθύ.

Όπως τόνισε ο κ. Λέκκας, ο ίδιος και η επιστημονική του ομάδα που εκπονούν τη νέα, επικαιροποιημένη, ολοκληρωμένη μελέτη αντισεισμικής προστασίας έχουν πατήσει πάνω στις εμπειρίες από όλα αυτά τα συμβάντα ανά την υφήλιο, αξιολογώντας τόσο την ίδια την εκδήλωση και συμπεριφορά των φαινομένων όσο και τα «τρωτά» σημεία των μηχανισμών προστασίας.

Η απειλή τσουνάμι και οι ιδιαιτερότητες του Ρεθύμνου

Σε μια πρώτη παρουσίαση του νέου σχεδιασμού αντισεισμικής προστασίας που θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε προσεχή ημερίδα, από το βήμα του συνεδρίου «Rethymno Blue Shield» που διοργάνωσε με επιτυχία ο δήμος Ρεθύμνου, ο Ευθύμης Λέκκας σκιαγράφησε κάποιες βασικές ιδιαιτερότητες του Ρεθύμνου.

Ο μεγάλος προβληματισμός, σε ότι αφορά την ευαλωτότητα, επικεντρώνεται σε 2 περιοχές: Η 1 περιοχή αφορά στο ανατολικό κομμάτι, όπου η έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, η πυκνότητα του πολεοδομικού ιστού αλλά και οι πολυάριθμες τουριστικές δραστηριότητες βάζουν δύσκολα ως προς το κρίσιμο ζήτημα της ασφαλούς διαφυγής του κόσμου. Μάλιστα η ασφαλής διαφυγή γίνεται ακόμα δυσκολότερη, όπως εξήγησε, λόγω των χαμηλών υψομέτρων και των προδιαγραφών των δρόμων.

Η άλλη περιοχή αφορά στην Παλιά Πόλη, όπου επίσης είναι πολύ αντίξοες οι συνθήκες διαφυγής και μετακίνησης του πληθυσμού.

Στον αντίποδα, ρόλο ανάσχεσης του κυματισμού από ένα ενδεχόμενο τσουνάμι, όπως τόνισε ο γνωστός καθηγητής, μπορεί να παίξει ο ΒΟΑΚ λόγω του αυξημένου υψομέτρου του. Αν και αυτό, όπως έσπευσε να συμπληρώσει, συνοδεύεται από κάποιους αστερίσκους που έχουν να κάνουν με τους δρόμους που οδηγούν και συνδέονται με τον βόρειο οδικό άξονα.

Στα επίσης θετικά της υπόθεσης, συγκαταλέγεται το γεγονός πως το Ρέθυμνο είναι πολύ πιο μπροστά από άλλες περιοχές της χώρας ως προς το κομμάτι της θωράκισης απέναντι σε φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.

«Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας: διαθέτει μακρά εμπειρία στον επιστημονικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων» υπογράμμισε ο Ευθύμης Λέκκας, υπενθυμίζοντας την πρώτη μικροζωνική μελέτη η οποία εκπονήθηκε πίσω στο μακρινό, πλέον 1998.

Ο ίδιος έκανε ειδική μνεία στον τότε δήμαρχο Ρεθύμνου Δημήτρη Αρχοντάκη, επί θητείας του οποίου είχε γίνει αυτή η μικροζωνική μελέτη, πρωτοπωριακή σε πανελλαδικό, τότε, επίπεδο.

Φυσικά, όπως τόνισε, ο όλος επιχειρησιακός σχεδιασμός πέρασε από πλήρη επικαιροποίηση, στο πλαίσιο της μελέτης για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης του δήμου Ρεθύμνης που εκπονεί ο ίδιος και η ομάδα του μετά την προγραμματική σύμβαση που συνυπέγραψαν τον περασμένο Οκτώβριο ο δήμος Ρεθύμνης και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αντικείμενο το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης-Επικαιροποίηση και Βελτιστοποίηση Γενικού Σχεδιασμού «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-2» στον Δήμο Ρεθύμνης».

Πηγή: Cretalive.gr

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