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Ο αμερικανικός στρατός απέκρουσε επίθεση από περίπου έξι drones, τα οποία προσέγγισαν τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συστήματα αντιμετώπισης drones για να αποκρούσουν την επίθεση. Ωστόσο, κανένα από τα drones δεν ανακτήθηκαν από Βρετανούς ή Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Ερωτηθείς σχετικά με το δημοσίευμα, ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Reuters, μέσω email ότι η αστυνομία του υπουργείου και η αστυνομία του Σάφολκ συνεργάστηκαν στενά με τις δυνάμεις ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) προκειμένου να ανταποκριθούν σε αναφορές για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones στη RAF Lakenheath στις 13 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό επιλύθηκε γρήγορα, και η βάση επέστρεψε στα συνήθη μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δυνάμεών της.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το προσωπικό της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορία στη βάση κινητοποιήθηκε έπειτα από αναφορές για «ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone». Εκπρόσωπος της αεροπορίας δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε κανένα μέλος του προσωπικού, αεροσκάφη ή εγκαταστάσεις.

Σε αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, στη RAF Fairford, μια άλλη βρετανική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, απειλή που συνδέθηκε με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1, όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της στο περιστατικό της RAF Fairford, καθώς και σε άλλες κακόβουλες δραστηριότητες στη Βρετανία. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι εμπλέκεται σε σχέδια και απόπειρες δολοφονίας αντιφρονούντων, καθώς και σε ενέργειες που είχαν στόχο ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους.