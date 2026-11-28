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Η Xiaomi επιταχύνει τις προετοιμασίες για την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, επιβεβαιώνοντας ότι οι πρώτες πωλήσεις θα ξεκινήσουν στη Γερμανία το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Η κινεζική εταιρεία, που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση με τα ηλεκτρικά SU7 και YU7, προχωρά στη δημιουργία δικτύου αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης και στη Βρετανία.

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