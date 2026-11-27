Το νέο μοντέλο αναβιώνει την ιστορική ονομασία Challenge Stradale, που γνωρίσαμε στην 360 της δεκαετίας του 2000, και αποτελεί την έκδοση δρόμου της αγωνιστικής 296 Challenge Evo.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας