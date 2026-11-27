Ferrari 296 Challenge Stradale: Πετάει τις μπαταρίες και γίνεται ακόμα πιο γρήγορη
Η Ferrari επιστρέφει στις πιο αυθεντικές παραδόσεις της, παρουσιάζοντας την 296 Challenge Stradale, μια ακραία έκδοση δρόμου που εγκαταλείπει την υβριδική τεχνολογία για χάρη των επιδόσεων και της οδηγικής απόλαυσης.
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Το νέο μοντέλο αναβιώνει την ιστορική ονομασία Challenge Stradale, που γνωρίσαμε στην 360 της δεκαετίας του 2000, και αποτελεί την έκδοση δρόμου της αγωνιστικής 296 Challenge Evo.
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