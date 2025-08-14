Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους εμβληματικούς ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η αγάπη δεν γνωρίζει ηλικία ούτε εμπόδια. Ο 96χρονος καλλιτέχνης, που δεν αντέχει να ζει μακριά από τη σύζυγό του Ιωάννα, αποφάσισε πρόσφατα να τη μεταφέρει από ίδρυμα των βορείων προαστίων σε μονάδα φροντίδας στην Τήνο, όπου ο ίδιος περνά πλέον τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Η συγκινητική ιστορία του ζευγαριού, που πορεύεται μαζί πάνω από 55 χρόνια, είχε αποκαλυφθεί από την «Espresso» στις αρχές του 2021. Τότε, ο ηθοποιός και η Ιωάννα είχαν από κοινού αποφασίσει τη μεταφορά της σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας, καθώς η ίδια είχε χάσει πλήρως την όρασή της και η καθημερινότητα στο σπίτι είχε γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο Καλλιβωκάς είχε μιλήσει τότε ανοιχτά για την αγάπη του προς τη γυναίκα της ζωής του: «Δυστυχώς έχασε εντελώς το φως της και αναγκάστηκα να τη μεταφέρω σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας. Είναι εκεί περίπου δύο χρόνια για να έχει τη φροντίδα που της αξίζει. Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπός μου όλη μου τη ζωή. Δεν σκέφτηκα ποτέ να είμαι με άλλη γυναίκα. Είναι το “έτερον ήμισυ” μου».

Η περιγραφή του για τις καθημερινές επισκέψεις του τότε συγκλονίζει: «Σχεδόν κάθε μέρα παίρνω το μπαστούνι μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο και πηγαίνω να τη δω. Την κρατώ αγκαλιά, τη φιλάω πιο πολύ από όταν ήμασταν νέοι, της χαϊδεύω τα μαλλιά και μιλάμε ώρες. Είναι δύσκολο να μην έχεις το φως σου και να στηρίζεσαι σε άλλους. Όμως κι εγώ, με τα δικά μου προβλήματα, δεν μπορούσα να της δώσω όσα χρειαζόταν».

Παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι δεν εγκατέλειψε τις παραδόσεις του. Ακόμη και μετά την απώλεια της όρασης της Ιωάννας, κάθε Πάσχα ταξίδευαν μαζί στην Τήνο, όπως έκαναν πάντα. «Πίστευα ότι θα φύγω πρώτος, για να μην ζήσω τον πόνο του θανάτου της. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια», είχε εξομολογηθεί τότε.

Μετά το τελευταίο Πάσχα, ο Καλλιβωκάς επικοινώνησε με ίδρυμα της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου και πήρε την απόφαση να φέρει την Ιωάννα στο νησί. «Ζω εδώ τους περισσότερους μήνες. Δεν μπορούσα να είμαι στην Τήνο κι εκείνη στην Αθήνα», λέει σήμερα, λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, όταν τα βλέμματα στρέφονται στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Με φωνή γεμάτη συγκίνηση, προσθέτει: «Νομίζω είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου; Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας».