Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

Ο Καλλιβωκάς είχε μιλήσει τότε ανοιχτά για την αγάπη του προς τη γυναίκα της ζωής του

Newsbomb

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους εμβληματικούς ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η αγάπη δεν γνωρίζει ηλικία ούτε εμπόδια. Ο 96χρονος καλλιτέχνης, που δεν αντέχει να ζει μακριά από τη σύζυγό του Ιωάννα, αποφάσισε πρόσφατα να τη μεταφέρει από ίδρυμα των βορείων προαστίων σε μονάδα φροντίδας στην Τήνο, όπου ο ίδιος περνά πλέον τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Η συγκινητική ιστορία του ζευγαριού, που πορεύεται μαζί πάνω από 55 χρόνια, είχε αποκαλυφθεί από την «Espresso» στις αρχές του 2021. Τότε, ο ηθοποιός και η Ιωάννα είχαν από κοινού αποφασίσει τη μεταφορά της σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας, καθώς η ίδια είχε χάσει πλήρως την όρασή της και η καθημερινότητα στο σπίτι είχε γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο Καλλιβωκάς είχε μιλήσει τότε ανοιχτά για την αγάπη του προς τη γυναίκα της ζωής του: «Δυστυχώς έχασε εντελώς το φως της και αναγκάστηκα να τη μεταφέρω σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας. Είναι εκεί περίπου δύο χρόνια για να έχει τη φροντίδα που της αξίζει. Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπός μου όλη μου τη ζωή. Δεν σκέφτηκα ποτέ να είμαι με άλλη γυναίκα. Είναι το “έτερον ήμισυ” μου».

Η περιγραφή του για τις καθημερινές επισκέψεις του τότε συγκλονίζει: «Σχεδόν κάθε μέρα παίρνω το μπαστούνι μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο και πηγαίνω να τη δω. Την κρατώ αγκαλιά, τη φιλάω πιο πολύ από όταν ήμασταν νέοι, της χαϊδεύω τα μαλλιά και μιλάμε ώρες. Είναι δύσκολο να μην έχεις το φως σου και να στηρίζεσαι σε άλλους. Όμως κι εγώ, με τα δικά μου προβλήματα, δεν μπορούσα να της δώσω όσα χρειαζόταν».

Παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι δεν εγκατέλειψε τις παραδόσεις του. Ακόμη και μετά την απώλεια της όρασης της Ιωάννας, κάθε Πάσχα ταξίδευαν μαζί στην Τήνο, όπως έκαναν πάντα. «Πίστευα ότι θα φύγω πρώτος, για να μην ζήσω τον πόνο του θανάτου της. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια», είχε εξομολογηθεί τότε.

Μετά το τελευταίο Πάσχα, ο Καλλιβωκάς επικοινώνησε με ίδρυμα της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου και πήρε την απόφαση να φέρει την Ιωάννα στο νησί. «Ζω εδώ τους περισσότερους μήνες. Δεν μπορούσα να είμαι στην Τήνο κι εκείνη στην Αθήνα», λέει σήμερα, λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, όταν τα βλέμματα στρέφονται στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Με φωνή γεμάτη συγκίνηση, προσθέτει: «Νομίζω είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου; Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τον παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτός αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος στην Αλάσκα: Λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου, τόνισε το Κρεμλίνο

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα καταλήξει σε συμφωνία ο Πούτιν - Στο νου του Αμερικανού προέδρου η τριμερής με Ζελένσκι

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί από εκρήξεις στην Ιντλίμπ - Δείτε βίντεο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από κατολισθήσεις στο Κασμίρ - Τουλάχιστον 35 τραυματίες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός γυναίκας στον καταρράκτη Νεγάδων στα Ιωάννινα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ταΐβάν: Η στιγμή που φτερό αεροπλάνου χτυπάει στο διάδρομο - Προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια τυφώνα - Δείτε βίντεο

17:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά υπό πίεση: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δοκιμάζει τα όρια της δικαιοδοσίας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τη φωτιά στη Λαυρεωτική - Έλεγχος σε 104 κτίρια

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

11:17LIFESTYLE

Εξερράγη ο Γιώργος Μαζωνάκης: Διέκοψε συναυλία στην Κύπρο - «Να σας πω ρε ξεφτίλες»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

13:59LIFESTYLE

Ιταλίδες και Βραζιλιάνες ξεσήκωσαν τη Μύκονο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιερά Σινδόνη: Ανατροπή που ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού - Εντοπίστηκε το αίμα του Ιησού;

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ