Κρήτη: Διασώθηκαν 40 μετανάστες νότια του Ηρακλείου - Ανάμεσά τους και δύο παιδιά

Νέο περιστατικό διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, κατά την οποία όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Συνολικά διασώθηκαν 40 άτομα, εκ των οποίων 37 άνδρες, μια γυναίκα και δύο ανήλικα παιδιά. Όλοι οι διασωθέντες είναι υπήκοοι του Σουδάν και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στους Καλούς Λιμένες, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.