Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου μετά από ναυάγιο μεταναστών στο Φαρμακονήσι

Φωτ. Αρχείου - Μετανάστες και πρόσφυγες περιμένουν βοήθεια σε ένα υπερπλήρες ξύλινο σκάφος στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Έρευνες για τον εντοπισμό ενός ανήλικου βρίσκονται σε εξέλιξη ανοιχτά της Κρήτης, μετά από ναυάγιο μεταναστών στο Φαρμακονήσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώθηκαν 13 μετανάστες από τη Λιβύη ενώ ένας ανήλικος, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα, συνεχίζει να αγνοείται.

Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε σκάφος με μετανάστες σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, κατά την οποία όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Συνολικά διασώθηκαν 40 άτομα, εκ των οποίων 37 άνδρες, μια γυναίκα και δύο ανήλικα παιδιά. Όλοι οι διασωθέντες είναι υπήκοοι του Σουδάν και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στους Καλούς Λιμένες, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.