Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία σήμερα Χριστούγεννα

Με αλλαγές στα δρομολόγιά τους θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και αύριο Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όπως και την 1η και την 6η Ιανουαρίου 2026, τα λεωφορεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΟΣΥ και των Κοινοπραξιών, όπως και τα τρόλεϊ, θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, για τις ημερομηνίες 2 και 5 Ιανουαρίου 2026, θα τεθεί σε ισχύ έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις της περιόδου.

Για τις συχνότητες των δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2 και 3, καθώς και το Τραμ) κατά τη διάρκεια των εορτών, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά εδώ, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικές πληροφορίες.

