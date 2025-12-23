Τροποποιήσεις Δρομολογίων: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων

Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική θα πραγματοποιηθούν για τις μέρες των Χριστουγέννων.

Οι τροποποιήσεις αφορούν συγκεκριμένες γραμμές και ημέρες, με προσαρμογές σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜM στις γιορτές των Χριστουγέννων

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα υπάρξει μερική και προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 400 και Χ95 μεταξύ 01:00 και 05:00 π.μ. στον Δήμο Αθηναίων. Την ίδια ημέρα, η λεωφορειακή γραμμή 862 θα ακολουθήσει προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της από 08:00 έως 15:00, λόγω εργασιών επί της οδού Θείρων στον Δήμο Ελευσίνας.

Στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, η λεωφορειακή γραμμή 704 θα υποστεί μερική και προσωρινή τροποποίηση μεταξύ 11:00 και 14:00 στον Δήμο Αγίων Αναργύρων–Καματερού. Τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών στον Δήμο Πειραιά, η λεωφορειακή γραμμή 826 θα τροποποιηθεί προσωρινά από 07:00 έως 15:00. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν αλλαγές και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

