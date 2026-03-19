Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπαρό μεταβαίνει στο Ισραήλ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει στο Ισραήλ την Παρασκευή, το πρώτο του ταξίδι στη χώρα από τον Νοέμβριο του 2024 και ιδιαίτερα από την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία προκάλεσε την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Μετά το ταξίδι του στον Λίβανο, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα ταξιδέψει στο Ισραήλ αυτήν την Παρασκευή 20 Μαρτίου», ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών στο AFP. «Ο υπουργός θα συναντηθεί με τις ισραηλινές αρχές για να συζητήσουν την κατάσταση ασφαλείας, τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης, συνεχίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό βρέθηκε στον Λίβανο την Πέμπτη, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

