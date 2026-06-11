72 δόσεις: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα - Πώς μπορείτε να μπείτε στη ρύθμιση

Snapshot Η πλατφόρμα myAADE για τη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις ανοίγει στα τέλη Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμη έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι οφειλέτες δεν πρέπει να έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026 για τις ίδιες οφειλές.

Απαιτείται η τακτοποίηση ή ρύθμιση των οφειλών που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά για να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 5,84% και η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Snapshot powered by AI

Έρχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως και 72 δόσεις, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myAADE, με την περίοδο υποβολής αιτήσεων να ξεκινά στα τέλη Ιουνίου και να διαρκεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σχήμα αποτελεί η τακτοποίηση ή ρύθμιση τυχόν νεότερων οφειλών που έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ.