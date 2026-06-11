Οι επιστήμονες θέλουν να ψεκάσουν χημικές ουσίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης

Οι επιστήμονες έχουν προτείνει έναν ασυνήθιστο τρόπο για να προστατευτεί η Γη από ισχυρές ηλιακές καταιγίδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης GPS, ηλεκτρικά δίκτυα και υποδομές επικοινωνιών. Μια νέα μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός τεχνητού «φράγματος πλάσματος» που θα ενίσχυε τη μαγνητόσφαιρα του πλανήτη, τη φυσική του προστατευτική ασπίδα.

Η ιδέα, που ονομάζεται StormWall, αναπτύχθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον Brian Walsh του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Η πρόταση προβλέπει έξι διαστημόπλοια σε γεωστατική τροχιά. Θα μεταφέρουν στοιχεία όπως βάριο, λίθιο, νάτριο ή ασβέστιο. Μόλις οι επιστήμονες εντοπίσουν μια επερχόμενη ηλιακή καταιγίδα, θα απελευθερώνουν το υλικό στο διάστημα. Η ηλιακή ακτινοβολία θα το ιονίζει γρήγορα, δημιουργώντας ένα νέφος φορτισμένου πλάσματος.

Αυτό θα ενίσχυε το τμήμα της μαγνητόσφαιρας που «βλέπει» προς τον Ήλιο και θα βοηθούσε να εκτραπεί μέρος του ηλιακού ανέμου μακριά από τη Γη. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, κάτι τέτοιο θα περιόριζε τη διαδικασία μέσω της οποίας η ενέργεια του Ήλιου διεισδύει στην άμεση γειτονιά του πλανήτη.

Πρώτη δοκιμή

Οι ερευνητές δοκίμασαν το σύστημα χρησιμοποιώντας προσομοίωση μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας τον Μάιο του 2024. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το StormWall δεν θα μπορούσε να σταματήσει πλήρως την καταιγίδα, αλλά θα μπορούσε να μειώσει την έντασή της κατά περισσότερο από το μισό. Το μειονέκτημα είναι ότι το προστατευτικό νέφος διαρκεί περίπου έξι ώρες και στη συνέχεια διαλύεται.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η τεχνολογία είναι εφικτή με τα σημερινά μέσα. Δεν θα προστάτευε μόνο μία χώρα, αλλά θα παρείχε προστασία σε ολόκληρο τον πλανήτη από τις συνέπειες μελλοντικών ακραίων ηλιακών καταιγίδων.