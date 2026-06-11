Φέρε νέους και δικούς μας η εντολή στον Κυρανάκη, πικρές αλήθειες απ' τον Μαργαρίτη

Γραμματέας: check. Πολιτικές Ακαδημίες: Check. Περιοδείες: υπό διαμόρφωση. Ψηφοδέλτια: υπό διαμόρφωση. Σταν Γκρίνμπεργκ: καθ' οδόν.

Κλείνουν σιγά σιγά τα εκλογικά προαπαιτούμενα, με τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να είναι σχεδόν έτοιμος για μηχανές στο φουλ. Η εκλογή Κυρανάκη στο τιμόνι του κόμματος ολοκληρώθηκε χθες με τον Κυριάκο να δίνει τις πρώτες οδηγίες.

«Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε, ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία" είπε ο Πρωθυπουργός. "Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος, ενεργοποιώντας παλιούς φίλους στους οποίους πάντα πρέπει να απευθυνόμαστε με σεβασμό και με κατανόηση, κερδίζοντας ωστόσο και νέους, κυρίως».

Πιο καθαρά δεν γίνεται. Ο Κωσταντίνος

πήρε εντολή να οργώσει την χώρα, να επαναπατρίσει τους παλιούς που ίσως πικράθηκαν και λοξοκοιτάνε αλλού (Καρυστιανού, Λατινοπούλου, Βελό και ίσως Σαμαρά αν το προχωρήσει), και να φέρει νέους. Η πρόθεση ψήφου στη ΝΔ στις ηλικίες 17-34 ετών είναι 15,2% σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, ενώ το διπλάσιο είναι στους 65+. Η πρόκληση των νέων είναι μεγάλη για κάθε κόμμα, αλλά βέβαια στην τελική όλα τα κουκιά είναι ίδια στην κάλπη.

Το μπράβο του Ακη

Από τα διάφορα μπράβο στο νέο Γραμματέα της ΝΔ ξεχωρίζω αυτό του Ακη Σκέρτσου που έγινε στα σόσιαλ.

«Ο Κωνσταντίνος είναι ένας αντισυμβατικός νέος πολιτικός που σπάει το καλούπι όσων σκέφτονται με στεγανά στον άξονα «αριστερά-δεξιά». Διότι, πάνω από όλα, θέλει να είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πολιτικός. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που αναλαμβάνει σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στην επόμενη εκλογική μάχη» έγραψε ο ακλόνητος υπουργός Επικρατείας του επιτελικού, και ο δικός του λόγος σίγουρα έκανε χαρούμενο τον Κυρανάκη. Ο Σκέρτσος έκανε και μια μίνι αποτίμηση του έργου του αναφέροντας την σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, το έργο στις καθημερινές συγκοινωνίες της Αθήνας, την αποκάλυψη κυκλωμάτων στο Κτηματολόγιο, αλλά και τα νυχτερινά δρομολόγια του Μετρό τα σαββατοκύριακα για να γυρίζουν ασφαλείς από διασκέδαση οι νέοι.

Βαρύ πυροβολικό

Ο Κυριάκος δίνει συνέντευξη σήμερα στον Χατζηνικολάου, κι ετοιμάζει βαλίτσες για Ρόδο. Ενώ η Βουλή ετοιμάζεται για δύο μήνες καλού προεκλογικού ζεστάματος με την λειτουργία της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Εκεί μαζεύτηκε το βαρύ πυροβολικό: Ντόρα, Βορίδης, Ζωή, άντε και Δουδωνής και Τζάκρη από τους ανεξάρτητους. Θα πέσουν κορμιά. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τίποτα, μην την πάθει όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε ψηφίσει παλαιότερα το άρθρο για αλλαγή εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας νομίζοντας ότι θα πάρει τις εκλογές του ’19 και μετά βρέθηκε με αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ και καμία πιθανότητα να γίνονται πλέον εθνικές εκλογές όταν χρειάζεται να αλλάξει ο ΠτΔ.

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τελειώσει έως τέλος Αυγούστου.

Ειλικρίνεια

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ απ' την πλευρά του ΚΙΝΑΛ, δεν είναι βουλευτής για να μπει σε γκράντε Επιτροπές της Βουλής, όμως έχει πολιτική μύτη.

Η αποτίμηση που κάνει, της παρούσης στιγμής, είναι πικρή και έχει τίτλο «Η πρώτη ήττα της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς». Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του που προκάλεσε αίσθηση στον χώρο, «πριν φτάσουμε στις εκλογές έχει ήδη συντελεστεί η πρώτη ήττα της προοδευτικής παράταξης».

4 λόγοι

Στην συνέχεια απαριθμεί τους λόγους:

-Παραμένει η ΝΔ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε απόσταση ασφαλείας στην πρώτη θέση ενώ έχει ξεσπάσει πόλεμος στον προοδευτικό χώρο. Όλοι εναντίον όλων! Η εικόνα αποτυπώνεται στην διαμάχη ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς ακόμα και στο εσωτερικό τους πεδίο. Η μάχη πια δεν είναι στην πραγματικότητα για την πολιτική αλλαγή αλλά για την κατάταξη στην δεύτερη ή τρίτη θέση της εκλογικής αναμέτρησης.

-Υπάρχει πλήρης παραβίαση της λαϊκής βούλησης. Οι έδρες βουλευτών του προοδευτικού χώρου κυκλοφορούν ανάμεσα σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα σε συνθήκες κανονικής διαπραγμάτευσης. Οι μεταγραφές θυμίζουν ποδόσφαιρο και όχι πολιτικές κατευθύνσεις και στόχους.

-Έχει καταστρατηγηθεί κάθε κουλτούρα συλλογικής δράσης. Βιώνουμε την επικράτηση του απόλυτου ατομισμού και της "επαγγελματικής" δραστηριότητας των παραγόντων του προοδευτικού χώρου. Το λεγόμενο Bing bang για την ανασύνθεση της Δημοκρατικής παράταξης με ευθύνη κυρίως της ΕΛΑΣ μοιάζει με διάλυση σε κάθε συλλογική δομή, σε κάθε συλλογική πρωτοβουλία και εξελίσσεται σε μία εικόνα προσλήψεων που παραπέμπει στις μορφές λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Απουσιάζει η σύγκρουση των ιδεών και επικρατεί η σύγκρουση των στενών κομματικών συμφερόντων.

-Η κατάσταση αυτή μετακινεί το πλαίσιο των πολιτικών ανακατατάξεων για την ανατροπή του Κ. Μητσοτάκη στην Κεντροδεξιά πλευρά, με την πιθανή ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δείχνει την αδυναμία της προοδευτικής παράταξης να γίνει ο καθοριστικός συντελεστής για την πολιτική αλλαγή.

Πίσω από τις πικρές αλήθειες Μαργαρίτη, μισοκρύβεται και μια γερή επίθεση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που χάλασε την άκοπη δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ απουσιάζει η κριτική στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δεν κατάφερε να εδραιωθεί ούτε στην 2η θέση, κι ας έλειπε απ' την εξίσωση ο Αλέξης για τρία χρόνια.

Πέφτουν

Εν τω μεταξύ στην Χαριλάου Τρικούπη κάπως χαίρονται για την πρόσφατη δημοσκόπηση της αγαπημένης Interview, αλλά και πάλι μάλλον δεν πρόσεξαν μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Η ίδια εταιρία μια μέρα πριν ανακοινώσει ο Αλέξης, του έδινε μόλις 0,5% (η μισή μονάδα του Τσουκαλά), διαφορά με την ΕΛΑΣ,

ενώ η πρόσφατη ανεβάζει την διαφορά του Αλέξη από το ΠΑΣΟΚ στις 2,4%.

Δηλαδή η διαφορά μεγαλώνει.

Δεν περιγράφω άλλο. Πάνω για Μουντιάλ.

Σας φιλώ

Η Πυθία