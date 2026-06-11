Toyota GRMN Corolla: Η πιο ακραία Corolla όλων των εποχών είναι γεγονός

Η Toyota αποκάλυψε την πρωτότυπη GRMN Corolla, μια ακόμη πιο σκληροπυρηνική εκδοχή της GR Corolla, εξελιγμένη ειδικά για τη θρυλική Nordschleife του Nürburgring

Newsbomb

Toyota GRMN Corolla: Η πιο ακραία Corolla όλων των εποχών είναι γεγονός
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  • Η Toyota παρουσίασε την GRMN Corolla, την πιο σκληροπυρηνική και αγωνιστική έκδοση της Corolla με έμφαση στη βελτίωση για τη Nordschleife του Nürburgring.
  • Το αμάξωμα διαθέτει ανθρακονημάτινα στοιχεία, αεροδυναμικά βοηθήματα και μια μεγάλη πίσω αεροτομή με πέντε ρυθμίσεις κλίσης.
  • Το βάρος μειώθηκε κατά 30 κιλά με την αφαίρεση των πίσω καθισμάτων, καθιστώντας την αυστηρά διθέσια.
  • Ο κινητήρας παραμένει 1.6 λίτρων turbo με 305 ίππους, αλλά η ροπή αυξήθηκε στα 415 Nm, ενώ το κιβώτιο έχει πιο κοντές σχέσεις.
  • Η παραγωγή ξεκινά το 2027 και η διάθεση θα περιοριστεί σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική, χωρίς παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota συνεχίζει να επενδύει στην οδηγική απόλαυση και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, παρουσιάζοντας την GRMN Corolla, την πιο ακραία και αγωνιστικά προσανατολισμένη έκδοση του παγκόσμιου best seller της που έχει παρουσιάσει έως τώρα.

Το όνομα GRMN προέρχεται από τη φράση «Gazoo Racing tuned by the Meister of the Nürburgring», υπογραμμίζοντας τον στενό δεσμό του μοντέλου με τη διάσημη γερμανική πίστα.

Η εξέλιξη της νέας έκδοσης πραγματοποιήθηκε στη Nordschleife, με τους μηχανικούς της Gazoo Racing να εστιάζουν στη βελτίωση της αεροδυναμικής, της πρόσφυσης και της συνολικής οδηγικής συμπεριφοράς.

Το νέο πακέτο αμαξώματος από ανθρακονήματα περιλαμβάνει αεραγωγούς στο καπό και τα φτερά, πρόσθετα αεροδυναμικά βοηθήματα στο εμπρός μέρος και μια μεγάλη πίσω αεροτομή με πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις κλίσης.

Παράλληλα, το βάρος έχει μειωθεί κατά 30 κιλά χάρη στην αφαίρεση των πίσω καθισμάτων, μετατρέποντας την GRMN Corolla σε αυστηρά διθέσιο μοντέλο. Το αναβαθμισμένο πλαίσιο συνδυάζεται με νέα αμορτισέρ και ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 διαστάσεων 245/40 R18, τοποθετημένα σε σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος turbo των 1.600 κυβικών. Η ισχύς παραμένει στους 305 ίππους, όμως η ροπή αυξήθηκε στα 415 Nm, δηλαδή κατά 15 Nm σε σχέση με την GR Corolla. Οι 6 σχέσεις του χειροκίνητου κιβωτίου είναι πιο κοντές, ενώ το σύστημα τετρακίνησης παραμένει αμετάβλητο.

Στο εσωτερικό συναντάμε αγωνιστικά μπάκετ καθίσματα, επενδύσεις από ανθρακονήματα και λεπτομέρειες που ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Η Toyota σκοπεύει να ξεκινήσει τις παραγγελίες το φθινόπωρο του 2026, με την παραγωγή να ακολουθεί το 2027. Ωστόσο, η GRMN Corolla θα διατεθεί αποκλειστικά σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική, κάτι που σημαίνει ότι δεν αναμένεται να φτάσει στην ευρωπαϊκή αγορά.

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