Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Ταλαιπωρία σε Κηφισίας, Παραλιακή και Αττική οδό

Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις.

Το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφ. Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ, στον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγγρού και Βασ. Κωνσταντίνου.

Προβλήματα καταγράφονται και πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, όπου η αυξημένη κυκλοφορία επηρεάζει τις μετακινήσεις προς τις πύλες και τους γύρω δρόμους.