Ρέθυμνο: Τροχαίο στα Μισίρια - Εικόνες
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Μισίρια Ρεθύμνου, λίγο πριν από την περιοχή του Ζήση, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκησαν οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
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