Ρέθυμνο: Τροχαίο στα Μισίρια - Εικόνες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Μισίρια Ρεθύμνου, λίγο πριν από την περιοχή του Ζήση, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκησαν οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

*Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr