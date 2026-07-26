Κοζάνη: Ένα άτομο στο νοσοκομείο με εγκαύματα από φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τραπεζίτσα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κοζάνη: Ένα άτομο στο νοσοκομείο με εγκαύματα από φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Τραπεζίτσα Κοζάνης κοντά σε ποιμνιοστάσιο.
  • Ένας κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γρεβενών και στη συνέχεια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
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Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, κοντά σε ποιμνιοστάσιο.

Ο κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο Γενικό Νοσοκομείο των Γρεβενών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

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