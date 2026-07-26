Κοζάνη: Ένα άτομο στο νοσοκομείο με εγκαύματα από φωτιά

Snapshot Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Τραπεζίτσα Κοζάνης κοντά σε ποιμνιοστάσιο.

Ένας κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γρεβενών και στη συνέχεια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, κοντά σε ποιμνιοστάσιο.

Ο κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο Γενικό Νοσοκομείο των Γρεβενών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης