Κοζάνη: Ένα άτομο στο νοσοκομείο με εγκαύματα από φωτιά
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τραπεζίτσα
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- Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Τραπεζίτσα Κοζάνης κοντά σε ποιμνιοστάσιο.
- Ένας κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γρεβενών και στη συνέχεια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, κοντά σε ποιμνιοστάσιο.
Ο κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο Γενικό Νοσοκομείο των Γρεβενών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
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