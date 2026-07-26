Αίγιο: «Είμαι αθώος, θέλω να θρηνήσω τους ανθρώπους μου», λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός

Snapshot Ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου επιμένει πως είναι αθώος και ότι η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της Ολύμπιο πριν αυτοκτονήσει.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τη μοιραία νύχτα κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα, με τοξικολογικές εξετάσεις να δείχνουν παρουσία βαριών υπνωτικών στο σώμα του.

Η υπεράσπισή του προτίθεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, παρουσιάζοντας στοιχεία που υποστηρίζουν το σενάριο της αθωότητάς του.

Ο αδελφός του Ιταλού δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του και εκφράζει τη θλίψη και την αγάπη του για τα θύματα. Snapshot powered by AI

Σε όσα έλεγε από την πρώτη στιγμή, επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του Μαρία και τον 26χρονο γιο της Ολύμπιο.

Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί τις πρώτες μέρες του Ιουνίου στη μονοκατοικία τους, με τις υποψίες των αρχών να στρέφονται από την πρώτη στιγμή στον Ιταλό, ο οποίος τη μοιραία νύχτα βρισκόταν στο σπίτι, αλλά όπως υποστηρίζει, κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα. Τα όσα έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του ενισχύουν τα όσα ισχυρίστηκε, καθώς στον οργανισμό του βρέθηκαν και βαριά υπνωτικά χάπια.

Παρόλο που οι ανακριτικές αρχές έχουν διατάξει την προφυλάκισή του και ο ίδιος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, εκείνος επιμένει στην αθωότητά του.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της», υποστήριξε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η υπερασπιστική του ομάδα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισής, κάτι που ενδεχομένως να γίνει και την επόμενη εβδομάδα. Στο αίτημα, θα περιλαμβάνονται στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο της υπόθεσης.

Μεταξύ άλλων, ενδέχεται να συμπεριληφθούν και τα όσα ισχυρίζεται ο Ιταλός για το μοιραίο βράδυ, ότι δηλαδή η Μαρία πρώτα τραυμάτισε θανάσιμα τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, καθώς, όπως λέει ο 65χρονος, έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό. «Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε ημέρα για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δε σκότωσε ούτε μύγα. Ο αδελφός μου να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον. Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα σας έλεγα ναι, ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», ανέφερε.

Εντοπίστηκε DNA τρίτου προσώπου στο όπλο

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση των θανάτων μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, μετά τον εντοπισμό καταλοίπων πυροβολισμού στα χέρια της 54χρονης γυναίκας. Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απόδειξη ότι εκείνη πυροβόλησε τον 26χρονο γιο της.

Περίπου σαράντα πέντε ημέρες μετά την ανακάλυψη των δύο θυμάτων, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων παραμένουν καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο μαχαίρι, με το οποίο πιστεύεται ότι προκλήθηκαν τα τραύματα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας. Αντίθετα, στο πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε το DNA της 54χρονης, καθώς και γενετικό υλικό ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Επιπρόσθετα, δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού στα χέρια του 65χρονου, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια ίχνη μπορούν να αφαιρεθούν με καλό πλύσιμο και τρίψιμο.

Η πυρίτιδα στα χέρια της μητέρας

Η ύπαρξη πυρίτιδας στα χέρια της γυναίκας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο δεν καθορίζει οριστικά ποιος πυροβόλησε τον γιο της.

Το εύρημα μπορεί να υποδηλώνει είτε χρήση είτε επαφή με το όπλο, χωρίς να προσδιορίζει τον χρόνο ή τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτό. Δεν αποκλείεται η 54χρονη να είχε χειριστεί το όπλο για άλλο λόγο, είτε την ημέρα των γεγονότων είτε νωρίτερα.

Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και κατόπιν να αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων, οι μαχαιριές που έφερε ο26χρονος ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φαίνεται να έγινε μετά τον θάνατό του. Η σειρά εμφάνισης των τραυμάτων συνδυάζεται με τα αποτελέσματα από τα όπλα, τις μαρτυρίες και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Το χρονικό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για δύο νεκρούς μέσα σε κατοικία στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του με τραύματα από μαχαίρι και μια σφαίρα στο κεφάλι, ενώ κοντά του βρισκόταν επίσης νεκρή η 54χρονη μητέρα του, με πολλαπλά τραύματα. Στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην ειδοποίηση των Αρχών και άλλων ερευνητικών δεδομένων.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν επιπλέον εκθέσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τους ιατροδικαστές.

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