Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε

Προς ανατροπή φαίνεται πως βαίνει η υπόθεση θρίλερ με τους δύο νεκρούς στο Λογγό Αιγίου μετά τα τελευταία στοιχεία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Οι αστυνομικοί και το ελληνικό FBI εξετάζουν το σενάριο δολοφονίας του γιου και αυτοχειρίας της μητέρας στην υπόθεση διπλού φόνου στο Αίγιο.
  • Τα ευρήματα της νεκροψίας δεν δείχνουν σημάδια χτυπήματος στην πλάτη της μητέρας, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.
  • Τα τραύματα στον καρπό της μητέρας είναι αμυχές παρόμοιες με αυτές σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας.
  • Ο ιατροδικαστής που αρχικά ανέφερε τραύμα στην πλάτη ερευνάται για πιθανή πλημμελή έρευνα και έχει ιστορικό πειθαρχικών διαδικασιών.
  • Το σενάριο τρίτου δράστη δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.
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Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο στο Αίγιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του FBI που ασχολούνται με την υπόθεση βαίνει προς ανατροπή καθώς όπως φαίνεται ενισχύεται το σενάριο του Ιταλού κατηγορούμενου ο οποίος εξακολουθεί να είναι προφυλακισμένος.

Ο 65χρονος που επιμένει από την πρώτη στιγμή στην αθωότητά του, υποστηρίζει ότι η γυναίκα μπορεί να σκότωσε τον 26χρονο με το φλόμπερ και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε προκαλώντας πολλαπλά τραύματα στον εαυτό της με το μαχαίρι.

Οι εκτιμήσεις του ελληνικού FBI

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές που εξετάζουν τον φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στον θάνατο της μητέρας και του γιου της.

Όπως είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της νεκροψίας, ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας. Δηλαδή δολοφονία του γιου και αυτοχειρία της μητέρας.

Ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν πλέον αυτό το σενάριο είναι ότι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τις φωτογραφίες της νεκροψίας είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το χτύπημα στην πλάτη για το οποίο γινόταν λόγος αρχικά.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα τραύματα που φέρει η μητέρα στον καρπό της είναι αμυχές. Σημειώνεται ότι παρόμοια τραύματα έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας όταν κάποιος μαχαιρώνει τον καρπό του σαν δοκιμαστικές ενέργειες προτού αυτομαχαιρωθεί.

Στο επίκεντρο η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών

Παράλληλα με την ουσία της υπόθεσης, οι Αρχές εξετάζουν και τους χειρισμούς που έγιναν κατά την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση. Ελέγχεται η ορθότητα και η πληρότητα των συμπερασμάτων του ιατροδικαστή Πατρών, ο οποίος είχε κάνει λόγο για το συγκεκριμένο τραύμα στην πλάτη της θανούσης. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω λειτουργός είχε βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπος με πειθαρχικό έλεγχο για άλλη ποινική υπόθεση.

Οι προανακριτικές ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης στο Αίγιο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ελληνική Αστυνομία να αναμένει τις επίσημες εργαστηριακές εκθέσεις που θα δώσουν τις τελικές απαντήσεις.

«Θα πρέπει το ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει από την αρχή τέτοιες υποθέσεις»

Σε παρόμοιο τόνο ήταν και το σχόλιο του επίτιμου προέδρου ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργου Καλλιακμάνη.

«Οι περιφερειακές υπηρεσίες μπορεί να έχουν τις καλύτερες προθέσεις αλλά δεν έχουν την εμεπιρία. Γαα το λόγο αυτό θα πρέπει το Ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει από την αρχή τέτοιες υποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια θα εξεταστεί πλέον σοβαρά και ο ισχυρισμός του Ιταλού κατηγορούμενου ενώ όπως σημείωσε το σενάριο αυτό «παίζει πολύ» πόσο μάλλον αν απαοδειχθεί ότι η 54χρονη ήταν σχιζοφρενής.

«Να περιμένουμε τι θα πει ο ιατροδικαστής για το θανάσιμο τραύμα», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Καλλιακμάνης.

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