Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA και αποτύπωμα

Snapshot Στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο δεν βρέθηκε αίμα.

Δεν εντοπίστηκε DNA του κατηγορουμένου στα νύχια του.

Στο όπλο και το μαχαίρι της υπόθεσης δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του 65χρονου.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν συνδέουν άμεσα τον κατηγορούμενο με τα στοιχεία της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν το αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο για την οποία κατηγορείται ένας 65χρονος με καταγωγή από την Ιταλία.

Όπως προκύπτει από την εργαστηριακή εξέταση, στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου δεν βρέθηκε αίμα. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την ίδια εξέταση προέκυψε επίσης ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι.

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Ο 65χρονος κατηγορούμενος του διπλού φονικού έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσει εξετάσεις και αναλύσεις ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να έχει εξιχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας έχει κριθεί προφυλακιστέος για την υπόθεση ωστόσο επιμένει σθεναρά πως είναι αθώος.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, κατηγορίες που αρνείται επιμένοντας πως ο ίδιος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού και δεν άκουσε τίποτα.

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