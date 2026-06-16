Αίγιο: Ο Ιταλός θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο - Επιμένει ότι είναι αθώος

Τεχνικό σύμβουλο ζήτησε η υπερασπιστική ομάδα του Ιταλού

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αίγιο: Ο Ιταλός θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο - Επιμένει ότι είναι αθώος

Ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δικηγόροι του Ιταλού κατηγορούμενου για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο ζήτησαν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για την εξέταση των στοιχείων.
  • Ο 65χρονος Ιταλός επιμένει στην αθωότητά του και βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Τα ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τις έρευνες και συλλέγουν καταθέσεις, με έμφαση σε μάρτυρες κλειδιά όπως ο γείτονας που έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα.
  • Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα DNA από τα νύχια της γυναίκας και του κατηγορούμενου για περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.
  • Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος είχε στη διάθεσή του περίπου τέσσερις ώρες πριν ζητήσει βοήθεια μετά το περιστατικό.
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Τον διορισμό τεχνικού συμβούλου ζητούν οι δικηγόροι του Ιταλού κατηγορουμένου για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο.

Ο 65χρονος Ιταλός και σύντροφος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, επιμένει στην αθωότητά του, ενώ η Εισαγγελέας αποφάσισε την προφυλάκισή του. Ο ίδιος βρίσκεται πλέον στις φυλακές του Κορυδαλλο, με τη δικηγόρο του, Μαρία Ιατροπούλου να αναφέρει: «Υποστηρίζει από την αρχή ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει έρθει σε σύγκρουση σε συμπλοκή σε φασαρία με κανέναν».

«Προτείναμε τεχνικό σύμβουλο και αναμένουμε το διορισμό του. Προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει τα στοιχεία κάθε φορά που εξετάζονται», προσθέτει η δικηγόρος του.

Στο Αίγιο τα ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και αναζητούν κάθε στοιχείο για το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνο το σπίτι πριν και μετά το αιματοκύλισμα.

Νέα συμπληρωματική κατάθεση αναμένεται να κληθεί για να δώσει μάρτυρας «κλειδί». Πρόκειται για τον γείτονά του, στον οποίο ο κατηγορούμενος έκανε το πρώτο τηλεφώνημα.

«Είμαι στη διάθεσή τους να πω τα πάντα ότι ξέρω ότι με καλέσουνε. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Καθημερινά μιλάω με τον κύριο διοικητή και τέτοια σχεδόν, μου παίρνει... βρισκόμαστε και με ρωτάει τα δικά του. Εγώ με καλεί και πάω», λέει χαρακτηριστικά στο Star ο μάρτυρας.

Ο μάρτυρας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στον χώρο του εγκλήματος. Οι Αρχές θέλουν κάθε λεπτομέρεια που παρατήρησε, καθώς οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αντίκρισαν μια εικόνα που δεν ταίριαζε με έγκλημα που είχε μόλις συμβεί.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα του DNA στα νύχια της γυναίκας του αλλά και τα δικά του.

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