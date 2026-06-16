Αίγιο: Καταθέτει σήμερα μάρτυρας «κλειδί» - Επιμένει ο Ιταλός για ψυχιατρικά προβλήματα της Μαρίας

Snapshot Οι Αρχές ξεκινούν νέο κύκλο καταθέσεων μετά την αποκάλυψη αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος στο διπλό φονικό στο Αίγιο.

Μάρτυρας κλειδί είναι ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, που ήταν ο πρώτος που ενημερώθηκε και κάλεσε την αστυνομία.

Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι η Μαρία, που είχε ψυχιατρικά προβλήματα, σκότωσε τον γιο της και αυτοτραυματίστηκε.

Ο Εισαγγελέας αναμένεται να διατάξει άρση τηλεφωνικού απορρήτου του 65χρονου για περαιτέρω έρευνα.

Η Μαρία είχε καταθλιπτικά και αλκοολικά προβλήματα και είχε επισκεφθεί ψυχιατρική κλινική, χωρίς όμως να νοσηλευτεί. Snapshot powered by AI

Σε νέο κύκλο καταθέσεων θα προχωρήσουν σήμερα οι αρχές για το διπλό φονικό στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στη μονοκατοικία όπου διέμεναν, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Μάρτυρες που ήδη έχουν καταθέσει θα κληθούν εκ νέου, μετά τα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο τόπος του εγκλήματος αλλοιώθηκε. Μάλιστα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο κάποιος να καθοδηγούσε τον Ιταλό, μέσω τηλεφώνου, για τον καθαρισμό του σπιτιού, πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Μάρτυρας-κλειδί για την υπόθεση θεωρείται ο φίλος του Ιταλού, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που ενημερώθηκε από τον 65χρονο για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου. Ήταν το πρώτο άτομο που έφτασε στη μονοκατοικία και είδε τα πτώματα και ήταν, άλλωστε, και αυτός που κάλεσε την αστυνομία. Ο άνθρωπος αυτός θα μεταβεί σήμερα στο κλιμάκιο των Ανθρωποκτονιών, με την εκ νέου κατάθεσή του να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας αναμένεται να διατάξει και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του 65χρονου, κάτι που επίσης αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην έρευνα των αρχών για την υπόθεση.

Επιμένει ο Ιταλός ότι η Μαρία είχε ψυχολογικά προβλήματα

Ο Ιταλός από την πλευρά του, επιμένει στην αρχική υποστηρικτική του γραμμή, αρνούμενος κάθε κατηγορία και ισχυριζόμενος ότι η 54χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε. Προς ενίσχυση του ισχυρισμού του, επικαλείται και ψυχολογικά προβλήματα, από τα οποία, όπως είπε, έπασχε η γυναίκα.

«Επιμένω στη θέση μου ότι δεν έκανα κακό ούτε στη σύζυγό μου ούτε στον γιο μου και ούτε θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Εξαρχής συνεργάζομαι άψογα με τις αρχές για να λάμψει η αλήθεια. Με τη δική μου βοήθεια βρέθηκαν τα υπολείμματα του κινητού της συζύγου μου στη δεύτερη έρευνα στο σπίτι μας», ανέφερε ο 65χρονος στην απολογία του.

«Αυτήν την στιγμή έχω χάσει την οικογένειά μου και παράλληλα κατηγορούμαι ότι εγώ τους σκότωσα, χωρίς να έχει βρεθεί κανένα στοιχείο εναντίον μου. Έχω δηλαδή να διαχειριστώ τον πόνο μου παράλληλα με αυτό που συμβαίνει στον δημόσιο λόγο», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε πως ζητά «να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι γιατί θα δείξουν πολλά. Ο Ολύμπιος ήρθε εσπευσμένα στην Ελλάδα καθότι υπήρξε ιατρικό πρόβλημα στην οικογένεια και κατέβηκε να μας βοηθήσει».

«Στην Ελλάδα ήρθα γιατί ερωτεύτηκα παράφορα την Μαρία, κάτι που ισχύει μέχρι και τώρα. Ο Ολύμπιος δεν ήταν γιος της Μαρίας, αλλά και δικός μου. Τον μεγάλωσα στα πιο τρυφερά του χρόνια», υποστήριξε επίσης.

Για το πλυμένο ρούχο του, που βρέθηκε κρεμασμένο στην αυλή, ο 65χρονος έδωσε τη δική του εξήγηση. Όπως είπε δεν πρόκειται να εντοπιστούν κηλίδες από αίμα: «Το γαστρεντερικό μου πρόβλημα το επιβεβαιώνει και η κατάθεση που περιλαμβάνεται στην δικογραφία. Ουδέποτε υποστήριξα ότι με νάρκωσαν και ότι για αυτό δεν αντιλήφθηκα τον θόρυβο».

«Η Μαρία ήταν καταθλιπτική και είχε προβλήματα με το αλκοόλ»

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο 65χρονος δήλωσε πως μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία η Μαρία προσπάθησε να κόψει τις φλέβες της. Όπως υποστήριξε ο 65χρονος, η 54χρονη ήταν καταθλιπτική και είχε πρόβλημα με το αλκόολ.

«Τον Γενάρη, όταν γυρίσαμε από την Ρώμη, η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Τότε είχαμε δει ότι μας είχαν κλέψει τις βέρες μας, ένα μπολ με παπαρουνόσπορο και μια ζυγαριά μαγειρικής. Το είχα παρατηρήσει γιατί εγώ μαγείρευα στο σπίτι. Ήταν σαν κάποιος να είχε κλειδιά από το σπίτι μας. Εγώ είχα κάνει όλη τη διαδικασία για να δηλωθεί ο γάμος μας στη Ρώμη, γιατί η Μαρία ήθελε να κάνει τα χαρτιά της για να μπορεί να διαμένει εκεί. Εκεί παντρευτήκαμε.

»Μια εβδομάδα πριν το φονικό, ενώ καθάριζε ένα ψάρι που εγώ της το έφερα, πήγα στην κουζίνα και την είδα να έχει κόψει τις φλέβες της. Της είπα: ‘’Τι κάνεις. Γιατί;’’. Η Μαρία ήταν καταθλιπτική και είχε προβλήματα με το αλκοόλ. Δεν αγαπούσε τη ζωή. Την είχα πάρει με το αυτοκίνητο για να την πάω στο Ρίο, στο ψυχιατρείο. Στο δρόμο μου ζήτησε να κατέβει για να πάρει ένα νερό. Τελικά πήρε ένα μπουκάλι τσίπουρο και όταν το αντιλήφθηκα, της το τράβηξα από το χέρι και παραλίγο να τρακάρουμε», ισχυρίστηκε ο Ιταλός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Live News» του MEGA, πράγματι είχαν μεταβεί στο ψυχιατρείο στο Ρίο, ωστόσο η 54χρονη δεν νοσηλεύτηκε ποτέ.

Διαβάστε επίσης