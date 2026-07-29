Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών
Πολλοί οδηγοί τοποθετούν τα ασύρματα κλειδιά του αυτοκινήτου στον φούρνο μικροκυμάτων για να μπλοκάρουν το σήμα από επίδοξους κλέφτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το να βάζετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά πολλοί οδηγοί το κάνουν ως μέτρο προστασίας απέναντι σε έναν τύπο κλοπής που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των σύγχρονων οχημάτων.
Τα οχήματα με σύστημα ανοίγματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) λειτουργούν χάρη σε μια ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του χειριστηρίου. Πρόκειται για ένα άνετο σύστημα, το οποίο όμως επέτρεψε στους εγκληματίες να αναπτύξουν νέες τεχνικές.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:11 ∙ WHAT THE FACT
Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών
10:10 ∙ WHAT THE FACT
«Η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα έρχεται νωρίτερα», προειδοποιούν οι επιστήμονες
10:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Καρκίνος Προστάτη: Νέα ελάχιστα επεμβατική εστιακή θεραπεία με NanoKnife
08:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ